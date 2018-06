Burkina Faso: Editions Sidwaya - De nouveaux directeurs ont pris fonction

Avant de passer le témoin à Assetou Badoh, l'ex- directeur commercial et marketing(DCM), Ismaël Bicaba a remercié ses collaborateurs pour les acquis engrangés durant ses six années à la tête de ladite direction. Il a cité, entre autres, la création de nouveaux produits comme Sidwaya numérique, Sidwaya mobile, etc.

M. Ouédraogo a également souhaité beaucoup de courage et une bonne chance à son successeur. Hilaire Kouraogo est le nouveau Directeur de l'administration et des finances (DAF). Tout comme les nouveaux promus, il a promis de donner le meilleur de lui-même dans sa nouvelle mission à la « maison commune ».Ce poste était précédemment occupé par Zoumitié Arnaud Boni.

Le directeur sortant a souhaité que sous l'égide de M. Kini, l'AIB soit encore plus performante. Toutefois, il a relevé l'urgence de doter l'AIB de moyens humains et matériels conséquents, afin de lui permettre de jouer son rôle de grossiste de l'information.

