Congo-Brazzaville: Affaires - Les PME congolaises confrontées aux difficultés de financement

La contribution des entreprises qui emploient moins de deux cent cinquante salariés est le pilier de nombreuses économies dans le monde entier. Malheureusement, en République du Congo, ce secteur fait face à de nombreux défis, notamment l'accès aux services financiers.

À l'occasion de la Journée internationale des micro-petites et moyennes entreprises, célébrée le 27 juin, la ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du secteur informel (PMEAI), Adélaïde Mougany, a déclaré qu'il est nécessaire d'intégrer ces entreprises dans les politiques de développement.

« Les très petites et moyennes entreprises (TPME) contribuent de manière décisive à la cohésion nationale et la stabilité politique. Malgré leur contribution, elles sont ignorées. Cependant, la volonté politique de faire face aux problèmes de financement et de créer, à tous les niveaux, un environnement propice, se concrétise par les réformes engagées », a-t-elle ajouté.

La ministre a, en outre, invité la société civile, les associations patronales et professionnelles, les ONG, les jeunes et femmes exerçant dans des micro-petites et moyennes entreprises à promouvoir la culture entrepreneuriale.

Notons que les défis auxquels sont confrontées les PME congolaises devront être une opportunité pour les politiques publiques et le secteur privé d'intervenir à des niveaux multiples pour encourager la formalisation, la participation et la croissance des micros, petites et moyennes entreprises à l'échelle des marchés.

Ainsi, pour promouvoir ce secteur, le ministère de tutelle s'attelle à la mise en place et à l'opérationnalisation de la Maison de l'entreprise du Congo, à travers l'Agence congolaise pour la création des entreprises, le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des TPME.

La tutelle s'emploie également à combiner les données du recensement de ces entreprises ainsi que la cartographie du secteur informel.

Lancée en juin 2017 par les Nations unies, la Journée internationale des micro-petites et moyennes entreprises a pour objectif de sensibiliser l'opinion publique à l'importance des micros, PME dans la concrétisation des objectifs de développement durable et la création des richesses dans les économies des pays.