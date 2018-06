Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - La France et le pays envisagent de renforcer leur coopération

« Nous nous permettons également de solliciter votre appui dans le cadre de la subvention quadriennale mise en place entre le ministère et le bureau international du travail. En effet, dans le cadre de la nouvelle enveloppe 2019-2022, cette subvention finance le domaine de l'emploi et de l'apprentissage pour l'Afrique », a-t-il conclu.

« Nous nous réjouissons que cette préoccupation ait reçu votre adhésion et nous pouvons donc travailler suivant les axes de coopération définis dans la présente déclaration », a-t-il indiqué, avant d'ajouter que dans la perspective d'étendre la collaboration entre les deux grandes écoles numériques de France et du Congo, « vous venez de suggérer qu'elles puissent travailler ensemble».

Après la signature du texte, le ministre congolais de l'Enseignement technique, professionnel, de l'emploi et de la formation qualifiante a délivré une allocution dans laquelle il a rappelé à la ministre Muriel Penicaud que le Congo est engagé dans la réforme du système public de l'emploi, pour le rendre plus efficace et efficient afin qu'il puisse répondre simultanément aux besoins des entreprises, d'une part, et des demandeurs, d'autre part.

Le texte précise que la France et le Congo ont déclaré leur intention de promouvoir la coopération entre les deux pays dans les domaines de l'emploi et de la formation qualifiante.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.