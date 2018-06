Congo-Kinshasa: Épidémie d'Ébola à l'Équateur - Le dernier cas confirmé remonte au 6 juin 2018

La Cour suprême de justice s'est déclarée non saisie concernant l'ancien gouverneur du Katanga… Plus »

À Kinshasa, même s'il n'y a pas de cas d'Ébola, la surveillance dans les différents points d'entrée a été renforcée. C'est dans ce cadre que le 26 juin, le ministère de la Santé, à travers son Programme national d'hygiène aux frontières, a organisé une visite pour les professionnels des médias à la station de contrôle sanitaire de Bende Bende, dans la commune de Maluku. Cette activité a été organisée en collaboration avec l'Agence japonaise de coopération internationale et les équipes d'intervention du Japan disaster relief. Une démonstration des activités de surveillance au point d'entrée a été effectuée par les équipes de terrain afin d'expliquer aux professionnels des médias le fonctionnement de la surveillance. Aussi, la sensibilisation de la population se poursuit dans l'objectif de l'inviter à adopter des comportements à moindre risque pour se protéger contre cette maladie grave et mortelle.

Le ministère de la Santé publique indique, par ailleurs, qu' un ancien décès communautaire survenu dans la zone de santé d'Iboko, le 20 mai, a été classifié en tant que cas probable après investigation approfondie. Il s'agissait d'un contact d'un ancien cas confirmé. En ce qui concerne la vaccination contre cette épidémie, depuis le lancement le 21 mai dernier, trois mille trois cent douze personnes ont été vaccinées, dont huit cent soixante-quinze à Mbandaka, sept cent soixante-dix-neuf à Bikoro, mille cinq cent trente à Iboko. À Ingende, cent sept personnes ont été vaccinées et vingt et une à Kinshasa. Cette opération ciblée a concerné au premier plan le personnel se santé qui est en contact direct avec les malades, les cas confirmés et les contacts des contacts.

Les informations en provenance de Bikoro, l'épicentre de l'actuelle épidémie, indiquent que le centre de traitement Ebola installé dans cette zone de santé se vide de plus en plus. Tout porte à croîre que d'ici peu, le gouverenement déclarera la fin de cette maladie. L'epidémie est donc maîtrisée, comme l'avait déclaré dernièrement le ministre de la Santé publique, le Dr Oly Ilunga, au cours d'une conférence de presse qu'il avait tenue au salon beu de l'Hôtel du gouvernement. Selon le ministère de la Santé, le dernier cas confirmé d'Ebola remonte au 6 juin . Depuis, aucun nouveau cas confirmé n'a été notifié. En sus de cela, le dernier contact est sorti de la liste de suivi des contacts, le 27 juin. À ce jour, vingt- quatre personnes ont été guéries de cette maladie.

