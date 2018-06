Congo-Kinshasa: Festival aiR D'iCi - En route vers la huitième édition

Soixante-quatre groupes ont été soumis à une âpre compétition, le 27 juin à la Halle de la Gombe, pour la sélection live des danseurs censés participer à l'événement qui se tiendra du 6 au 8 juillet entre l'Institut français de Kinshasa (IF) et Palm Beach.

Le « Tremplin danse » aiR D'iCi était encore en cours à 18 h, après son lancement dans la journée. Evénement en soi, cette étape, un parcours indispensable qui conduit au festival dont il tient son nom, devrait aboutir à la sélection des vingt-quatre groupes privilégiés qui seront admis à la huitième édition. C'est donc seulement près du tiers des concurrents qui y prendra part sur les soixante-quatre groupes en lice, a confirmé Lexxus Legal au Courrier de Kinshasa.

La lutte acharnée à laquelle l'on a assisté ce 27 juin fait penser à celle qui l'a précédée, le 9 juin. En effet, ce jour-là, plus de quarante groupes avaient participé au « Tremplin musique ». Le chanteur hip-hop promoteur du festival et figure de proue du mouvement en RDC a précisé que les Kinois n'étaient pas seuls à concourir pour la prochaine scène du plus grand rendez-vous du hip-hop congolais, le Festival aiR D'iCi. Ils étaient venus aussi de Matadi et même de Brazzaville pour tenter leur chance.

Une grande conférence-débat sur le thème « Rôle et responsabilité d'un artiste hip-hop en période électorale » va annoncer les couleurs de l'événement, le 4 juillet, de 12h à 14h à l'IF, Halle de la Gombe. À défaut de connaître déjà la programmation de cette huitième édition que la Halle de la Gombe accueillera les 6 et 7 juillet, à partir de 16h, alors que Palm Beach servira de site de clôture, le 8 juillet, l'on sait déjà qu'elle « se veut classique ». En effet, l'IF signale qu'elle est à 50% « consacrée aux rookies ».

C'est, apprend-on, « le résultat d'une innovation dans les présélections qui se sont organisées dans les rues de Kinshasa par Mic offensif et aussi dans l'ensemble des provinces de la République via le mécanisme "Focus Province" ». Ainsi, les sélectionnés du « Tremplin musique » et du « Tremplin danse » vont intervenir sur la scène aiR D'iCi dont le programme comprend show case, battles rap, freestyle, beatbox, DJ set et market. L'on note, par ailleurs, qu'en marge des festivités entre musique et danse, aiR D'iCi servira aussi de cadre au tournage d'un documentaire panorama du hip-hop au Congo. En outre, la journée dominicale au Palm Beach, dont le début est annoncé à 14h, sera une programmation exclusive gospel des artistes hip-hop.