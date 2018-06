Maroc: Les Lions de l'Atlas - Plus de panache que d'efficacité

Déception, amertume, colère, les Marocains ont bu le calice jusqu'à la lie. Mais sans rancune aucune. Et pour cause, les Lions de l'Atlas ont raté le rendez-vous avec l'histoire, estime-t-on.

On y débat partout dans les lieux publics en ville comme dans la campagne, sur les terrasses des cafés et jusque dans les hammams (bains-maures).

Autant dire que s'il y a un sujet qui suscite un élan de patriotisme, c'est le bien l'équipe nationale de foot. Aussi, toute onde-choc secoue toutes les composantes de la société. La magnitude a été cette fois-ci très forte. On croyait comme jamais que la team allait rééditer l'exploit de 1986 au Mexique et accéder au second tour quand bien même elle n'avait pas été gâtée par le tirage au sort.

Elle aurait pu relever la gageure en Russie avec un peu plus de réalisme et d'efficacité. Deux paramètres qui conditionnent le résultat et le Portugal de Christiano Ronaldo l'a prouvé en remportant le match que les Lions de l'Atlas avaient dominé pendant 86 minutes (0-1 ; 4').

Même chose contre l'Iran qui a joué arc-boutée en défense guettant une faute qui a fini par survenir danle temps additionnel : une tête mortelle d'Aziz Bouhaddouz contre son propre camp (0-1 ; 95').

L'opinion sportive marocaine pointe un index accusateur vers l'arbitrage, s'interrogeant sur le refus du recours à la VAR (vidéo d'assistance à l'arbitre) pour des actions influentes sur le résultat comme cette main de Pepe en pleine surface de réparation, ou les poussées fautives sur Boutayeb ou encore le corner qui a donné la victoire à l'Espagne, exécuté du côté opposé de celui indiqué par l'arbitre.

La presse marocaine, elle, s'est montrée plus réaliste. Elle invoque des facteurs défavorables comme les choix tactiques dans le match contre l'Iran, les remplacements inadéquats, le manque d'efficacité dans le match contre le Portugal et un moment de perte de concentration pendant le temps additionnel qui a permis à l'Espagne d'éviter l'élimination certaine (Lado Aspas, 90+1).

Ajoutez à cela, les clashs au sein du staff technique et le pavé lancé dans la marre par le capitaine Mehdi Benatia, accusant un « proche de l'équipe» de parasiter le groupe.

Tout compte fait, et malgré la diatribe et les divergences de points de vue, tous sont unanimes à saluer l'amélioration manifeste du niveau de la sélection, qui est arrivée à maturité, et son esprit guerrier, avec mention pour Noureddine Amrabat qui a insisté pour jouer face au Portugal contre l'avis du médecin, après la commotion cérébrale lors du match contre l'Iran. Amrabat même a fait ses adieux : « j'ai un dernier vœu, je vous demande de prendre soin de mes parents et de mes enfants s'il m'arrivait quelque chose de mal dans ce match ».

Et d'aucuns qui ont soulevé certaines erreurs du coach Hervé Renard lui ont reconnu cependant le mérite d'avoir réussi à rallumer cette flamme restée en vielle pendant belle lurette chez un certain nombre joueurs que l'on croyait finis. Mais un point d'interrogation reste posé : Hervé Renard va-t-il continuer l'aventure avec les Lions de l'Atlas ou va-t-il partir sous d'autres cieux après les offres faites par certains pays? Son contrat avec la Fédération Royale Marocaine de Football court encore jusqu'en 2022.