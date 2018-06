Afrique Australe: Une députée angolaise pour l'industrialisation pour le développement de la SADC

Luanda — La députée Josefina Pitra Diaquité a déclaré mercredi à Luanda que les pays de la région de la SADC devraient devenir des acteurs actifs du commerce international, un objectif centré sur l'industrialisation pour la croissance effective de leurs économies.

Selon Josefina Pitra Diaquité, la région sud de l'Afrique (avec environ 300 millions d'habitants) doit s'industrialiser pour améliorer les conditions de vie de ses populations et devenir un acteur actif dans le commerce international.

Elle a déclaré qu'il était nécessaire de travailler pour le développement des pays de cette région, de prendre des mesures qualitatives pour améliorer les conditions de vie des populations de la SADC et de créer plus d'emplois, en particulier pour les jeunes.

La députée angolaise s'adressait à la presse, en tant que porte-parole de la 43e Assemblée de la session plénière du Forum parlementaire de la SADC (FP-SADC), dont les travaux ont démarré mercredi dans la capitale angolaise, Luanda, sous la direction de son président, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

C'est dans ce contexte que le Forum parlementaire de la SADC, en reconnaissant l'importance et les avantages que le processus d'intégration économique de la région peut apporter, se penche, dans cette Assemblée plénière, sur la question de l'industrialisation de la SADC et son rôle crucial dans le processus d'intégration économique.

La question de la transformation du Forum parlementaire de la SADC en Parlement régional, qui dure depuis plus de 21 ans, est également discutée en profondeur dans cette Assemblée plénière, qui a lieu au siège du parlement angolais.

Josefina Pitra Diaquité a ajouté que le FP-SADC en devenant un parlement régional, aura plus d'arguments pour soutenir les nobles causes des pays et des peuples de la région de l'Afrique australe.

Elle a fait savoir que la plupart des pays qui faisaient partie du Forum étaient pour la transformation de l'organisation en un parlement régional.

Quant aux travaux de ce mercredi, l'Assemblée plénière du Forum Parlementaire de la SADC a analysé les rapports des comités permanents du Forum et le rapport de la Commission exécutive, qui traite de la stratégie de transformation du PF-SADC en Parlement régional et la question de l'industrialisation des pays de la communauté.

La réunion se propose également de créer une commission parlementaire régionale de surveillance des lois, visant, entre autres, le suivi et l'évaluation des progrès réalisés par les États membres en ce qui concerne le cadre des lois types de la SADC en droit interne et l'application des lois et politiques.