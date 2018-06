Angola: La Fondation Agostinho Neto fait un don de livres aux médias

Le gouvernement angolais va, à court terme, établir et promouvoir des accords de partenariat avec des… Plus »

Fondation António Agostinho Neto a fait ce don aux médias publics et privés, à savoir l'Angop, la Télévision Publique d'Angola (TPA), la Radio Nationale d'Angola (RNA), Jornal de Angola (JA) et Rádio Ecclésia.

En ce qui concerne les DVD, le Irene Neto a déclaré qu'ils contenaient des récits oraux d'Agostinho Neto, recueillis au pays et à l'étranger, y compris des documents liés à l'interaction avec la société civile appelée «Dialogue avec les familles» et ateliers sur l'environnement.

La présidente de la Fondation António Agostinho Neto (FAAN), Irene Neto, a procédé à la remise du matériel qui se compose de 133 livres et 84 DVD et CD, dans le but d'enrichir la bibliographie des médias dans la province.

Mbanza Kongo — Un lot de matériel qui dépeint la vie et l’œuvre du premier Président de l'Angola, António Agostinho Neto, a été donné lundi, à Mbanza Kongo, province du Zaire, aux médias publics et privés.

