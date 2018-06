Angola: Malanje compte sur un projet de village durable

Le gouvernement angolais va, à court terme, établir et promouvoir des accords de partenariat avec des… Plus »

Le Fonds d'appui social fonctionne depuis plus de dix ans à Malanje. La mise en œuvre de projets et d'assistance aux communautés, la construction d'infrastructures, le financement de projets, le soutien avec des kits de travaux agricoles aux familles paysannes, dans le cadre de partenariats avec l'Etat, figurent parmi ses actions principales.

Le responsable a expliqué que l'unification des familles aidera à promouvoir et soutenir l'auto-développement à travers l'identification et la recherche des solutions aux problèmes.

Le plan est dû au fait que dans de nombreuses zones rurales, la population vit séparément dans de petits villages et localités, ce qui rend difficile la construction d'infrastructures et le développement d'actions visant à améliorer la vie des habitants.

