Congo-Kinshasa: Le procès de l'affaire des mercenaires de Moïse Katumbi reportée

Elle n'apportera rien de positif au pays. Les gens sont mécontents, les gens se plaignent et moi comme pasteur, vous connaissez mon travail, c'est la paix, la concorde nationale et ce procès-là ne nous amènera pas la paix. »

Et, pour le pasteur Daniel Mulunda, un proche du président Kabila et ancien président de la Céni, Moïse Katumbi est victime d'un harcèlement inutile : « On doit faire appel au chef de l'Etat, magistrat suprême, afin d'arrêter cette machine juridique.

La Cour suprême de justice s'est déclarée non saisie concernant l'ancien gouverneur du Katanga Moïse Katumbi et l'un des accusés Darryl Lewis, dans l'affaire dite des mercenaires amérciains. La prochaine audience est fixée au 10 octobre prochain.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

