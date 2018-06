Burundi: La commission d'enquête dénonce le rôle des Imbonerakure

La réaction de l'ambassadeur du Burundi à Genève ne s'est pas fait attendre. Rénovat Tabu a lancé comme son habitude une charge virulente contre le président de la commission d'enquête : « Le langage et le contenu subjectif de ce rapport s'écarte cruellement de la qualité d'un travail scientifique et objectif qui devrait être le résultat d'un juriste aguerri que prétend être le président de cette commission. Bref, un tel expert au langage de berger n'a pas le mérite d'accomplir un travail qui honore le conseil des droits de l'homme. »

« Les Imbonerakure quadrillent le pays, renseignent les services étatiques sur la présence d'opposants réels ou supposés dans chaque localité et sur claque colline, harcèlent, contrôlent et intimident la population », assène Lucy Asuagbo, l'une de ses enquêtrices.

