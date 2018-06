Tunisie: Vive consternation des riverains et des baigneurs

Il va sans dire que les «cas sociaux» posent aujourd'hui problème en Tunisie et certains s'enrichissent en s'endormant, n'hésitant pas à user de tous les subterfuges et toutes les pressions pour s'offrir certaines autorisations, n'hésitant pas à recourir même aux menaces.

En fin de compte, c'est le citoyen qui trime et paye ses impôts qui se voit priver de son droit de profiter librement de la mer, d'installer son parasol où bon lui semble. De plus en plus il perd ce droit de jour comme de nuit. Nos plages se privatisent sous pression et d'une manière choquante et écœurante au vu et au su de toutes les autorités de tutelle.

Juste après ce constat de fait et le tollé soulevé par les riverains et les habitants du Kram, la municipalité, ou plutôt la délégation spéciale qui est encore en place, a publié un communiqué explicatif dans lequel elle tend à «légitimer» cette occupation frustrante de la plage. On ne sait pas si les nouveaux membres du conseil municipal issus des dernières élections ont été consultés ou pas, mais il va sans dire qu'aucune concertation avec les citoyens n'a été réalisée au préalable, au moment où le nouveau code des collectivités locales oblige l'adoption des mécanismes de la démocratie participative locale.

Si la municipalité parle d'espaces d'occupation temporaire pour l'implantation d'installations légères (parasols, tables et chaises) selon des conditions fixées par un cahier des charges, les riverains ont la nette conviction que les locataires de ces espaces, à l'instar des vendeurs à la sauvette qui pullulent dans cette région et occupent chaussées et trottoirs 7 jours sur 7, vont tout faire pour étendre leur champ d'activité malgré les contrôles effectués par les unités de la police, ce qui est de nature à déranger la quiétude des estivants.