Tunisie: La sécurité bancaire et la souveraineté des données au programme

Le forum CCA 2018 se tiendra les 28 et 29 juin 2018 à l'espace Tunis Arena aux Berges du Lac sous le patronage de Anouar Maarouf, ministre des Technologies de la communication et de l’Économie numérique.

Il s'étalera sur deux jours, et sera marqué, outre par les conférences et les rencontres d'affaires avec des professionnels et des acteurs de renommée, tunisiens et étrangers ; mais aussi par l'organisation d'une compétition «Capture the flag » qui opposera les sept équipes tunisiennes qualifiées de l'édition précédente aux meilleures équipes mondiales représentant la Suède, l'Algérie, l'Allemagne et la Russie.

Plus de 800 professionnels qualifiés en matière de cybersécurité discuteront de la souveraineté des données, la sécurité bancaire, les stratégies de protection des systèmes d'information, la protection des infrastructures critiques, la lutte contre la cybercriminalité, le Hacking, la protection des données personnelles, la sécurité gouvernementale.

La Tunisie passe par une période pleine de défis économiques dont l'économie numérique pourrait être une des issues potentielles. Des sujets tels que la transformation digitale, la start-up ACT et l'ouverture sur un marché numérique global font partie de la stratégie gouvernementale autour de l'économie numérique, et seront les axes de discussions régissant cet événement.

Les start-up auront aussi leur mot à dire en ayant une opportunité de visibilité et une possibilité d'exposer leurs idées et innovations, tout en profitant de la présence des plus grandes entreprises et investisseurs.