Tunisie: Une consécration méritée

«Obtenir une bonne moyenne n'est pas une surprise pour moi car j'ai travaillé dur pour l'avoir»

Najrane Heni, bachelière au lycée pilote Bourguiba de Tunis et lauréate de la session du baccalauréat 2018 section «sciences techniques» a affirmé avoir toujours été excellente durant tout son parcours scolaire. «Obtenir une bonne moyenne n'est pas une surprise pour moi, car j'ai travaillé dur pour l'avoir. J'ai notamment étudié les matières littéraires dûment». Najrane, dont le nom évoque une ville yéménite, a fait le choix de suivre cette section, car elle voulait être ingénieure et se préparer ainsi, au mieux, au domaine de la mécanique. «J'ai hésité entre les mathématiques et les sciences techniques, mais j'ai finalement opté pour la seconde option car, pour être ingénieur il faut s'habituer à tout ce qui se rapporte à la mécanique et l'électricité».

La lauréate a vécu entre trois villes tunisiennes, du Sud au Nord. De Sidi Bouzid, où elle était à l'école primaire, à Sousse, où elle a passé 5 ans au collège pilote, sa famille s'est ensuite installée à Tunis, période au cours de laquelle la jeune fille brillante a poursuivi son parcours scolaire au lycée pilote Habib-Bourguiba.

«Je voudrais partir en Allemagne, afin de poursuivre des études en ingéniorat. Peut-être qu'un jour, je reviendrai en Tunisie si je trouve un bon poste, mais le domaine de l'aéronautique dans lequel je désire me spécialiser n'a pas d'avenir ici. Il n'y a malheureusement pas beaucoup de chances pour les ambitieux», a-t-elle précisé.

Pour Najrane, les vraies clés de la réussite sont le travail et l'organisation. «Il faut travailler dès le début, la réussite ne se forge pas en une année. Il faut également bien s'organiser, être à jour et ne pas se stresser». Notre lauréate remercie finalement ses parents, toute sa famille et tout le cadre éducatif et administratif du lycée Bourguiba de Tunis. «Nous avons été bien encadrés malgré les tensions durant cette année scolaire. Les professeurs étaient présents et ils nous ont soutenus et aidés».

Portrait de Roua Brini, lauréate de la section Sciences Expérimentales, lycée pilote de Gabès (moyenne 19,53)

«Je voudrais poursuivre mes études en Allemagne»

Roua Brini, lauréate au baccalauréat sciences expérimentales avec l'excellente moyenne de 19,53 et élève du lycée pilote de Gabès, a toujours eu des résultats brillants, notamment aux concours de la sixième et de la neuvième année. Ayant poursuivi ses premières années à l'école primaire de Gabès, elle rejoint le collège pilote de Gabès avec 18,05, puis le lycée pilote avec 17,84. Pour Roua «malgré les perturbations et les conditions tendues durant toute l'année, on a reçu un grand soutien moral et pédagogique de la part de nos professeurs, que je remercie. Il y a certes eu beaucoup de fatigue, mais il fallait persévérer et ne pas laisser les leçons s'accumuler jusqu'aux derniers jours de la révision».

Mélomane et amoureuse des espaces verts, Roua apprécie également l'écriture et la lecture et a participé à maintes reprises à des compétitions et des événements culturels.

«J'hésite encore entre la médecine et l'ingéniorat, mais je sais que je voudrais poursuivre mes études en Allemagne, surtout que c'est un pays que j'apprécie beaucoup», nous a-t-elle assuré. Mais Roua dit vouloir revenir en Tunisie un jour, «Notre pays a beaucoup investi pour notre éducation et pour l'enseignement, et c'est notre devoir d'y retourner un jour et aider à son développement».

Les clés de la réussite pour Roua ? Ce sont l'ambition et la persévérance ! «Il faut oser rêver, se motiver et puis travailler pour son rêve. Ce qui importe, c'est la qualité et non la quantité».

Mariem Mastouri, lauréate de la section lettres, lycée pilote Habib-Bourguiba (moyenne 17,61)

«J'aime beaucoup l'anglais et après l'école normale, je voudrais être professeur universitaire»

Mariem Mastouri est la brillante élève du lycée pilote de Bourguiba et lauréate de la section littéraire avec une moyenne de 17,61. Ayant réussi le concours d'entrée au lycée pilote, Mariem a décidé de le quitter pour poursuivre la section «lettres» au lycée Khaznadar pour finalement y revenir et y passer son baccalauréat faisant partie de la première promotion littéraire.

«C'est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés cette année, surtout avec les grèves. Mais on a pu réussir malgré tout et avec l'aide et le soutien de nos professeurs», a-t-elle assuré. Mariem doit sa réussite à son travail, mais aussi aux personnes qui ont été présentes durant tout son parcours et qui ont cru en elle. «Je remercie, à cette occasion, tous les professeurs du lycée Bourguiba, ainsi que ma famille, qui m'ont soutenue durant toute l'année».

La lauréate a bien su s'organiser au cours de la période de révision. La jeune fille a révisé sans exception toutes les matières sans omettre aucun détail et aucun chapitre en suspens. Elle a également réalisé toutes les épreuves précédentes du baccalauréat, en accordant une attention particulière aux corrections afin de bien s'imprégner des méthodologies utilisées. «Il faut également être à jour et surtout ne pas accumuler les cours, sinon il est difficile de rattraper le retard, surtout pour les élèves de la section littéraire». Et d'ajouter : «Je n'ai pas eu de temps à consacrer aux activités extra-scolaires ces dernières années, mais je suis une passionnée de lecture».

Mariem souhaite intégrer l'école normale supérieure et faire des études préparatoires en anglais. «J'aime beaucoup l'anglais et après l'école normale, je voudrais être professeur universitaire», a-t-elle déclaré, pleine d'énergie et d'ambition.

Inès Kamoun, lauréate de la section mathématiques, lycée pilote de l'ariana (moyenne 19,09)

«J'ai adopté une méthode de travail équilibrée»

L'élève Inès Kamoun, du lycée pilote Fraj-Chedly de l'Ariana (filière mathématiques), a réussi la session principale du baccalauréat 2018, avec une moyenne de 19,09.

Elle a indiqué à la correspondante de l'Agence TAP que «la volonté et une méthodologie de travail claire lors de la préparation des examens sont les bases de la réussite et de l'excellence».

Inès Kamoun a une sœur jumelle Nesrine, qui a brillamment réussie au même lycée et dans la même filière, avec une moyenne de 18,76.

Le taux de réussite dans la session principale du baccalauréat 2018, dans le gouvernorat de l'Ariana a été de 44,99 %. Ce gouvernorat occupe la troisième place sur le plan national du point de vue du nombre des élèves qui ont réussi.

Inès a déclaré : «J'ai essayé d'étudier de façon normale loin des pressions de la famille ou des amis, en adoptant une méthode de travail équilibrée et une révision instantanée de toutes les matières, tout en axant sur les mathématiques. J'ai fait plus d'exercices dans cette matière en compagnie de ma sœur dans un climat familial très encourageant».

«Je remercie ma famille, mes professeurs et le cadre éducatif du lycée pilote de l'Ariana pour leur soutien et les efforts déployés pour créer un climat propice à l'étude et à la concentration».

Inès ambitionne de poursuivre ses études dans des spécialités, telles que la médecine ou l'ingénierie.

Pour elle, «l'important, c'est de persévérer et de réaliser les ambitions avec force et courage».