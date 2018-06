Tunisie: Agir vite !

Toutefois, ce qui est inadmissible, de surcroît dans un pays musulman, est que même nos morts ne reposent plus en paix dans leur dernière demeure.

C'est le cas à Bizerte où nos défunts doivent se retourner dans leur tombe. En effet, les Bizertins ont honte de l'état lamentable dans lequel se trouvent les cimetières El Aïn et Bannour. On vous fait grâce des détails...

Et pourtant, à quelques kilomètres de là, à Zarzouna, Menzel Abderrahman ou encore à Menzel Djemil, les cimetières sont bien entretenus. En Europe, on peut même y faire du tourisme funéraire, tellement ces lieux sacrés sont propres et respectés. Mais pourquoi donc Bizerte fait l'exception ! Mais où sont les autorités locales et régionales ? Un responsable prend des décisions ! Un responsable agit !

Comme on est assurés de demeurer aux postes politique et administratif à cause (ou grâce) de cette maudite gouvernance «unioniste», on n'a plus peur d'être éjectés du siège sur lequel on se délecte. Gagnants ou perdants, tout le monde gouverne !

Tous nos souhaits de voir chaque responsable y mettre du sien mais efficacement, concrètement. Les paroles mielleuses, on n'en veut pas. Les aspirations sont légitimes et pourtant elles ne sont pas éloignées des réalités de ceux qui ont la charge de l'Etat ! A méditer...