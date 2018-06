Maroc: Abdellatif Idmahamma - Notre objectif est de dépasser le nombre de médailles de l'édition précédente

L'objectif principal de la sélection nationale est de dépasser le nombre de médailles gagnées lors de l'édition précédente qui s'est déroulée à Mersin en Turquie, a assuré Abdellatif Idmahamma, chef de la délégation marocaine participant à la 18è édition des Jeux méditerranéens Tarragone-2018 (22 juin-1er juillet).

"Jusqu'à présent, nos jeunes sportifs ont récolté 3 médailles, une en or et une en argent par les karatékas Ameknassi et Sayah, alors que l'escrimeur Elkord a décroché le bronze", s'est félicité M. Idmahamma, précisant que "les grands habitués de médailles", notamment l'athlétisme et la boxe ne sont pas encore entrés en lice.

"Ceci étant, nos chances demeurent très importantes pour la suite de la compétition pour occuper les devants du tableau général de médailles" a-t-il indiqué.

Et d'ajouter que le Comité olympique marocain (CNOM) et toutes les composantes concernées ont mis en place tous les moyens logistiques et techniques pour permettre aux jeunes sportifs de briller.

De son côté, l'athlète marocain Soufiane El Bakkali, l'un des grands favoris, a fait part de ses ambitions de s'adjuger le titre de cette compétition à laquelle il participe pour la première fois.

"Il s'agit de ma première compétition de cette saison. Je me suis assigné comme objectif de m'imposer ici, gagner encore plus de confiance pour disputer les prochaines échéances, notamment le Meeting international Mohammed VI à Rabat", a dit le vice-champion du monde du 3000 steeples à Londres-2017.

Rababe Arafi qui prendra part aux épreuves du 1500m et 800m a fait part de son côté de son souhait de gagner le plus grand nombre de médailles et honorer les couleurs marocaines.

Selon Abdellah Boucraa, entraîneur de l'équipe nationale, ces Jeux sont une étape très importante car ils constituent un tremplin préparatoire pour les JO-2020 de Tokyo et les Championnats du monde-2019 à Doha. "Nous avons fait appel à tous les bons éléments de l'équipe nationale d'athlétisme pour mettre le point sur leur niveau de compétitivité, et détecter les points de force et de faiblesse de ces jeunes athlètes" a-t-il expliqué.

Un total de 113 sportifs représentent le Maroc dans cette compétition sportive, engagés dans 20 disciplines: 23 en athlétisme, football (18), judo (10), taekwondo (8), karaté (7) et boxe (7), lutte, golf et sports équestres (5), beach-volley (4), natation, cyclisme et sports boules (3), haltérophilie, triathlon, tennis, tir et pétanque (2), escrime et gymnastique (1).

Pendant 10 jours, la ville touristique de Tarragone accueille quelque 4.000 sportifs de 26 nationalités, 1.000 juges et représentants des Fédérations internationales et du Comité international des Jeux, 1.000 journalistes du monde entier, 3.500 bénévoles chargés de répondre aux besoins organisationnels et plus de 150.000 spectateurs.

Tennis: Ouahab et Ahouda en 8ème de finale

Le N.1 du tennis marocain Lamine Ouahab a rejoint son compatriote Amine Ahouda en 8è de finale des Jeux méditerranéens Tarragone-2018 (22 juin-1er juillet), en battant le Libanais Samaha Giovani en deux sets 6-1, 6-1.

Au prochain tour, Ouahab défiera le Slovène Mike Urbanija.

Pour sa part, Ahouda s'était qualifié pour le même tour, après sa victoire face au Kosovar Burim Bytyqi en deux petits sets (6-0, 6-2).

Aux 8è de finale, Ahouda jouera contre le vainqueur du duel qui opposera le Chypriote Eleftherios Neos au Macédonien Tomislav Jotovski.

De son côté, le sélectionneur national El Mehdi Tahiri a déclaré à la MAP que les membres de l'équipe nationale sont bien préparés pour ces Jeux, surtout Lamine Ouahab qui vient de rentrer d'un stage en Allemagne, au cours duquel il a disputé plusieurs tournois.

Concernant les chances de l'équipe nationale pour décrocher une médaille, Tahiri a fait savoir qu'ils "ne sont pas venus en Espagne pour faire du tourisme, mais pour monter crescendo en puissance", sortir le grand jeu et gagner des médailles.