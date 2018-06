Ile Maurice: Trafic de drogue - Saminada Chetty fixé sur son sort le 2 juillet

A la suite d'une livraison contrôlée, la police a intercepté le 13 juin, à l'Immigration Square, à Port-Louis, Saminada Chetty, âgé de 21 ans et Marketing Manager, Saravanen Magon, âgé de 21 ans, étudiant. Ils habitent à Pointe-aux-Canonniers et Grand-Baie respectivement. Au préalable, 50 g d'ecstasy, dissimulés dans un colis, avaient été interceptés à la Poste centrale, Port-Louis. La valeur marchande est estimée à Rs 750 000.

«Mon client a déjà donné trois statements et il lui en reste deux autres», dit Me Gavin Glover. De ce fait, la magistrate a fixé les débats au 2 juillet.

Toutefois, son avocat, Gavin Glover, Senior Counsel, a demandé un renvoi, soutenant que son client doit donner sa version des faits aux enquêteurs. Après une saisie d'ecstasy, Saminada Chetty avait été arrêté sous une accusation provisoire de Drug dealing: attempt to possess dangerous drug: MDMA(ecstasy) for the purpose of distribution.

