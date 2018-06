Ile Maurice: Une voleuse bien habillée sévit à Cassis

Le propriétaire explique qu'il a perdu son calme et a commencé à insulter l'intruse. Cette dernière, effrayée, a alors lancé qu'elle faisait du porte-à-porte pour vendre des ustensiles de cuisine. «Elle était tellement bien habillée qu'on ne croirait pas que c'est une voleuse», souligne le planteur. Avant que la femme ait tenté de s'enfuir, le quinquagénaire a refermé la porte derrière lui et a alerté la police.

«Elle a été surprise de me voir et était effrayée par ma présence. Elle a commencé par me raconter des histoires. Li dir mwa ki mo fami in dir li rant dan lakaz, ki nou inn pran kas prété ek li, ki li abitié vinn isi. Mais je savais qu'elle me mentait car je ne l'ai jamais vue avant», raconte le planteur.

