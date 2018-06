Ile Maurice: Kate, 13 ans, enceinte et battue - Clarel retrouve la prison de Beau-Bassin

Clarel R., de son côté, a été arrêté par la Criminal Investigation Division de Port-Louis Nord, mardi, et placé en détention. Et ce mercredi, il a comparu en cour.

Que s'est-il passé ? Kate a quitté l'école alors qu'elle était en Grade 8 dans une classe d'extended stream dans un collège de la capitale. Sa mère âgée de 36 ans raconte : «Ma fille me désobéit et se rend toujours chez son petit ami. J'ai été choquée lorsque j'ai appris qu'elle était enceinte.» La trentenaire a alors porté plainte au poste de police de Baie-du-Tombeau, d'où l'arrestation de Clarel R.

Clarel R. (pour protéger la jeune fille mineure qui est bien vivante contrairement à Ruwaidah Ramjaun, ainsi que l'enfant à naître, nous ne dévoilons pas son identité), a été interrogé en présence d'un homme de loi ce mercredi. Il a avoué avoir giflé sa petite amie après une dispute. L'enquête est menée par l'inspecteur Dimba et la police de Baie-du-Tombeau sous la supervision des surintendants de police Paraouty et Bansoodeb.

