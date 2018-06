Tunisie: Forum politique de haut niveau pour le développement durable du 9 au 18 juillet à l'ONU

Tunis — Le forum politique de haut niveau sur le développement durable ayant pour thème "Transformation vers des sociétés durables et résilientes" sera organisé du 9 au 18 juillet par l'ONU à New York sous l'égide du conseil économique et social (ECOSOC) .

Ce rendez-vous annuel s'est déjà assuré de la participation de 55 ministres où l'accent sera mis sur la politique économique, sociale et environnementale a affirmé mercredi lors d'une téléconférence au bureau des Nations Unies à Tunis, Irina Zubcevic experte du département des affaires économiques et sociales (UNDESA) destinée à présenter ce forum.

Le programme de cet événement concerne un segment ministériel qui se tient du 16 au 18 juillet et plusieurs sessions en marge de ce forum avec la participation de la société civile et du secteur privé.

Concernant la participation tunisienne à cette rencontre, Mme Zubcevic indiqué à l'agence TAP, que la Tunisie sera en principe présente à travers une délégation toujours active.

Concernant l'Afrique du nord, elle a noté que l'agenda 2030 est universel, en vue d'un monde plus prospère et en paix, les objectifs de développement durable (ODD) qui seront examinés cette année concernent spécialement l'Afrique et l'Afrique du Nord « car nous allons parler de l'eau et de l'Energie, deux ODD très importants pour ce continent pour mobiliser les ressources pour l'agenda 2030, a ajouté la responsable onusienne.

Cette année, cinq objectifs seront examinés à savoir, l'eau et l'assainissement, les énergies propres et modernes, les villes et les agglomérations urbaines inclusives sures, résilientes aux chocs et durables. Les deux dernières priorités sont les modes de consommation et de production en éliminant le gaspillage, ainsi que la protection, la réhabilitation des écosystèmes terrestres contre la désertification.

Pour rappel, l'agenda onusien se décline en 17 objectifs qui se basent sur un engagement moral des Etats envers les peuples. L'accent, dans cette rencontre, sera aussi mis sur l'importance des jeunes dans la réalisation des objectifs futurs de l'ONU, a noté Jihed Ghannem, responsable du Centre d'Information des Nations Unies à Tunis.