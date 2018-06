Algérie: Le processus de paix au Mali "avance très bien" (Messahel)

"Nous n'avons pas d'informations comme quoi il se cache en Algérie. Je l'ai dit et répété aux officiels français et je l'ai répété à vos collègues, ces sources-là n'engagent que leurs déclarations", a-t-il affirmé.

Le chef de la diplomatie algérienne a estimé qu'on gagnerait à faire aboutir le processus politique pour que "l'Etat se redéploye, que les institutions maliennes retrouvent la plénitude de leur potentiel et de leurs moyens, pour que la lutte contre le terrorisme soit une lutte plus efficace".

"(...), le processus avance et il avance très bien. Il ne faut pas confondre entre la mise en £uvre des accords de Bamako nés du processus Alger -donc la solution politique avance très bien-, et la lutte contre le terrorisme. Ca, ce sont deux situations différentes. Il y a un processus politique qui avance", a expliqué M. Messahel dans une interview accordée à Radio France Internationale (RFI), soutenant qu'il faut "faire aboutir le processus politique pour que réellement la lutte antiterroriste soit une lutte beaucoup plus efficace".

