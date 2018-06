Algérie: L'Algérie œuvre à mettre en place un environnement numérique dans tous les domaines (Ouyahia)

Les institutions et organisations internationales telles que la NASA, le Forum économique mondial, La Banque Islamique de Développement, la Banque Mondiale, les Nations Unies, ou encore les institutions universitaires, telles que le MIT ou l'Université de Toronto, ainsi que les acteurs technologiques de la Silicon Valley et d'autres hubs technologiques participent aussi à cet évènement.

Ce sommet, unique en son genre en Algérie, mais également dans les pays émergents, réunit plus de 4.000 participants et 150 experts internationaux, incluant des sommités mondiales en technologie, finance, industrie et autres. De nombreuses métropoles comme Paris, Séoul, Caracas, Kigali, San Francisco, Vancouver ou encore Londres, sont représentées par leurs décideurs à cette rencontre.

"Nul doute que vos échanges et vos recommandations finales contribueront à cette accélération", a-t-il déclaré à l'assistance composée d'experts, de représentants d'universités locales et internationales.

S'agissant de l'association de la jeunesse au développement national, il a relevé que "les jeunes de moins de 30 ans représentent la majorité de notre population" et que "ce mois de juin qui s'achève a vu l'organisation des épreuves et des examens pour près de 10 millions d'élèves dans tous les cycles scolaires alors que se préparent aussi les examens de fin d'année ou de fin d'étude pour près de 1.500.000 étudiants".

Il s'agit de "l'association de notre jeunesse au développement du pays" et de "la valorisation des nouvelles technologies de l'information" et de "l'association des capacités de notre communauté à l'étranger au développement national".

Concernant le sommet, qui rassemble deux jours durant quelque 4.000 experts algériens et internationaux ainsi que 40 pays et 15 institutions de renommées mondiales, il a indiqué que cette rencontre "revêt un intérêt particulier pour notre Gouvernement car elle se penche sur quelques-uns de nos défis nationaux majeurs".

Le Premier ministre a rappelé, dans ce sens, que l'Algérie enregistre annuellement "plus de 20.000 diplômés universitaires dans le domaine du numérique" et "dispose de dizaines de milliers de kilomètres de fibre optique à travers tout le pays".

"Nous travaillons à la mise en place d'une administration numérique et d'un environnement numérique dans tous les domaines", a indiqué M. Ouyahia à l'ouverture de ce sommet, mettant en exergue "tous les efforts et toute la volonté que l'Algérie mobilise à ce sujet".

