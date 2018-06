Algérie: Championnats d'Afrique de Sambo - 8 médailles pour l'Algérie à Hammamet (Tunisie)

- L'équipe nationale de sambo a remporté huit médailles (2 argent et 6 bronze) aux Championnats d'Afrique disputés du 21 au 26 juin à Hammamet (Tunisie).

Les médailles d'argent étaient l'œuvre de Laiche Fella (52 kg) et Mechtoube Meriem (52kg), alors que leurs compatriotes Rahmani Maamar (57kg), Merah Sei Eddine (62kg), Aboura Chams Eddine (68kg), Rouibet Said (82 kg), Kelili Mahmoud (90 kg), Bouasla Lamine (+100kg) se sont contentés du bronze.

Douze pays ont pris part à cette compétition. Il s'agit de la Tunisie (pays hôte), l'Algérie, le Maroc, l'Egypte, le Niger, le Mali, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Angola, les Seychelles, la Mauritanie et le Congo.

En marge de ce rendez-vous, s'est déroulé le Championnat d'Afrique de beach-sambo. Les Algériens engagés dans cette compétition ont obtenu cinq médailles (1 argent et 4 bronze). Elles ont été remportées par Laiche Fella (52kg / argent), Merah Sei Eddine (62kg /bronze), Aboura Cham Eddine (68kg/bronze), Rouibet Said (82kg/bronze) et Khelili Mohamed (90kg/bronze).

Le sambo est un art martial et un sport de combat crée dans les années 1930 mélangeant principalement le judo, l'aïkido, le karaté, la boxe et la lutte. Les techniques de sambo sont très nombreuses (plus de 5000 prises) et entrent dans trois grandes catégories: les projetions, les contrôles articulaires et les immobilisations.