Algérie: Le laboratoire expérimental de la ville intelligente et le centre d'innovation technologique lancés à Alger

Alger — Le laboratoire expérimental de la ville intelligente et le centre d'innovation technologique entrant dans le cadre du projet "Alger, Smart city" ont été lancés officiellement à l'occasion du sommet international des villes intelligentes dont les travaux ont débuté mercredi dans la capitale.

Le laboratoire expérimental de la ville intelligente a pour ambition de fournir, en temps réel, un environnement où des solutions Smart City de pointe sont testées, avant d'être lancées, a grande échelle, dans la ville, a-t-on indiqué auprès des organisateurs.

Il vise aussi à permettre aux sociétés technologiques mondiales leaders et les fournisseurs de solutions avancées de tester leurs solutions, interagir et travailler conjointement avec des startups, des entreprises et des laboratoires de recherche et développement.

Il sera aussi un espace pour "tester et maîtriser des technologies innovantes, dans un environnement réglementaire optimal, ainsi que travailler pour un environnement de politique technologique permettant d'accélérer le déploiement des nouvelles technologies".

Ce laboratoire fournit également aux laboratoires de recherche et développement, universités, incubateurs, accélérateurs et startups "un environnement permettant d'accélérer la validation de leurs concepts et l'accès aux clients.

Le centre d'innovation technologique a, quant à lui, pour objectif de fournir un environnement adéquat, où les différents acteurs de la chaîne de valeur technologique mondiale peuvent Interagir et de fournir un lien entre les sociétés mondiales et locales qui permettrait à la fois l'innovation technologique et la chaîne de valeur de la créativité.

Il s'agit aussi de fournir un lien entre les incubateurs mondiaux et locaux, les accélérateurs et les sociétés de capital-risque qui contribueraient au développement d'une culture d'innovation, de fournir un mentorat mondial, des conseils, du financement et les ingrédients nécessaires au succès de startups et enfin d'agir comme un pont entre les acteurs de la technologie locale et la communauté mondiale de la technologie et des affaires.

Le projet, Alger, Smart city, a pour objectif de réduire l'isolement technologique entre les start-ups, les entreprises et laboratoires de recherche et développement d'Alger et les pôles technologiques internationaux de pointe.

Il vise aussi à réduire la dépendance au niveau local et optimiser la synergie entre les technologies mondiales, les entreprises et la technologie locale à Alger, accroître l'assurance des sociétés technologiques locales et relever les défi de la mise à l'échelle et du renforcement des champions de la technologie.

Le sommet international des "Smart city" de deux jours s'est ouvert mercredi en présence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et des membres du gouvernement. Près de 40 états et 15 institutions de renommée mondiale dans le domaine des nouvelles technologies participent à cet évènement ainsi que 4.000 experts locaux et internationaux activant dans les TIC.