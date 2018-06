Algérie: Ouverture à Alger des travaux du Sommet international des "Smart cities" (Villes intelligentes)

Alger — Les travaux du Sommet international des "Smart cities" (villes intelligentes) ont débuté, mercredi à Alger, avec la participation de près de 40 états et 15 institutions de renommée mondiale dans le domaine des nouvelles technologies, en présence du Premier ministre Ahmed Ouyahia et de plusieurs membres du gouvernement.

Ce Sommet, qui se tiendra deux jours durant au Centre international des conférences (CIC) "Abdelatif Rehal", se penchera sur plusieurs thèmes, dont entre autres, "Le rôle du gouvernement dans la stimulation des investissements dans les nouvelles technologies et les villes intelligentes" et "Le développement d'écosystèmes des startups et la valorisation de la diaspora".

"L'objectif essentiel de ce sommet est de favoriser la mise en place de partenariats internationaux et l'échange de connaissance en matière de développement de ville durable et d'investissement dans le cadre des hautes technologies", avait indiqué à l'APS, Mme. Fatiha Slimania, conseillère à la wilaya d'Alger et responsable des investissements des projets Alger smart-ville et startups.

Cette rencontre est également une opportunité pour présenter les dernières nouveautés en technologie et stratégies d'investissement.

Plus de 4000 participants nationaux et internationaux activant dans les domaines des technologies modernes et des startups ainsi que des leaders dans l'investissement des villes intelligentes prennent part à ce Sommet qui permettra , selon les organisateurs, une coordination entre les différents experts en vue d'attirer la diaspora algérienne pour transférer leurs compétences et savoir faire dans leur pays d'origine.

Des maires de villes d'envergures internationales, des ministres, des leaders dans l'investissement de villes intelligentes, des dirigeants des secteurs de la télécommunication, des technologies, des infrastructures, des finances, de l'énergie, de la sécurité et bien d'autres secteurs se trouvent à Alger pour partager leurs expériences dans le domaine de la conception des villes intelligentes.

L'enceinte du CIC abrite aussi, en marge des travaux du Sommet organisé sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, deux salons professionnels, l'un sur la diaspora algérienne de par le monde et l'autre sur les startups.