Algérie: Ligue 1 Mobilis-USM Alger - Le défenseur Farouk Chafaï rejoint le groupe à Gammarth

L'objectif du club algérois pendant ce premier stage à Gammarth consiste à faire progresser les joueurs sur les plans physique et tactique, lui qui a enregistré l'arrivée d'un nouvel entraîneur, le Français Thierry Froger, ainsi que cinq nouvelles recrues, à savoir : l'attaquant Zakaria Benchaâ, le défenseur rwandais Emery Bayesenge, le défenseur Mohamed Mezghrani, l'attaquant Aymen Mahious et le meneur de jeu Mohamed Bentiba.

La date du deuxième match amical et l'identité de l'adversaire qui sera au menu des Algérois n'ont pas encore été dévoilés par les Rouge et Noir.

"Le défenseur central Farouk Chafaï a rejoint le groupe mardi à Tunis et il entame la préparation dès mercredi, par un entraînement matinal" a indiqué la direction des Rouge et Noir dans un communiqué.

