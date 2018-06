Algérie: Les Libyens ont "suffisamment" de capacités pour régler leurs problèmes (Messahel)

"Nous n'avons pas de problème, avec aucun pays au monde. Nous avons une politique qui est celle de l'Algérie depuis l'Indépendance. On ne s'ingère jamais dans les questions intérieures des pays et on ne permet à personne de s'ingérer dans nos affaires intérieures. Nous avons des relations

"Ils étaient à 1,2 million barils/jour et ils sont revenus à un million et quelque barils/jour. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dans le Croissant pétrolier -avec l'attaque des deux réservoirs-, ça a quand même diminué la production. Les Libyens sont capables de trouver des formules pour s'en sortir", a-t-il estimé.

"Nous adhérons à cette démarche. Nous avons toujours soutenu les efforts des Nations unies et nous soutenons aussi tous les efforts qui tendent à accompagner les Nations unies dans cette mise en oeuvre de la feuille de route et le plan d'action des Nations unies", a-t-il expliqué, précisant que "Paris est venu renforcer ce courant, eh bien nous l'avons soutenu".

