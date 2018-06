Algérie: La loi sur la protection de l'enfant préserve ses droits devant la justice

Pour les participants à la rencontre, il est nécessaire d'effectuer des recherches sur les mécanismes d'application des lois relatives à la protection des droits de l'enfant et la coordination entre différents intervenants dans le domaine judiciaire et parajudiciaire.

"L'intérêt pour l'enfant s'est accru, devenant même une nécessité face aux différents dangers dont il fait l'objet, notamment les situations touchant son intégrité physique et psychologique (maltraitance et exploitation, entre autres)", ont-ils relevé, rappelant les nombreuses législations consacrant les droits de l'enfant en Algérie, notamment par la Constitution, le code pénal, le code de la famille, le code de procédures pénales et le code de procédures civiles et administratives.

- La loi sur la protection de l'enfant, promulguée le 15 juin 2015, préserve ses droits devant la justice, "qu'il soit victime ou auteur de délits, ainsi que dans tous les autres domaines", ont affirmé mercredi les participants à une journée d'étude sur "L'enfant et la justice", organisée mercredi à Oran par le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC).

