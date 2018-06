Algérie: Alger s'enquiert des expériences internationales en matière de création de "villes intelligentes"

La rencontre se poursuit jusqu'à jeudi après-midi avec au menu l'organisation d'une cinquantaine de conférences-débats auxquelles assistent plus de 3.000 experts et professionnels algériens et étrangers.

De son côté, l'expert en TIC Younes Guerrar s'est réjoui de la volonté politique affichée pour la transformation progressive d'Alger en ville intelligente, c'est-à-dire une ville utilisant massivement les technologies de l'information et de la communication (TIC) pour améliorer la qualité des services urbains, en y appliquant les citoyens, les startups et l'ensemble de la société civile.

L'expert Didier Nkurikiyimfura, chef de la technologie et de l'innovation au niveau de la Smart Africa, un projet portant sur la construction d'une infrastructure télécom en Afrique sub-saharienne, en connectant à Internet ses neuf pays, a de son côté souligné que la concrétisation d'une ville intelligente est tributaire du degré d'inclusion des citoyens et de leur niveau de numérisation.

Le responsable des Smart-cities au niveau de la Banque Mondiale Hyoug Gun Wang a ainsi noté que l'émergence des villes intelligentes nécessitait le développement de partenariats de type public-privé et l'encouragement de l'investissement privé dans tous les domaines et surtout dans les TIC.

- La séance matinale de la conférence internationale sur les villes intelligentes, les technologies globales et l'investissement, tenue mercredi à Alger, a été une occasion pour les responsables locaux de la capitale de s'enquérir des expériences internationales en matière de développement et de gestion des villes intelligentes.

