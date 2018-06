Algérie: Saison estivale -Campagne nationale pour nettoyer les espaces publics à travers tout le pays

- Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire organisera, vendredi, une campagne nationale de nettoiement des espaces publics à travers toutes les wilayas du pays dans le cadre de la saison estivale 2018 pour "assurer le bien être des citoyens durant cette période de l'année", a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Outre les plages pour les wilayas côtières, cette campagne concernera les lieux, places publiques, espaces verts, aires de repos dans les espaces forestiers et quartiers, et ce avec la participation des collectivités locales, de la société civile et des associations de jeunes, selon la même source.

Cette initiative "s'inscrit dans le cadre des recommandations de la commission nationale multisectorielle pour préparer la saison estivale et a pour objectif éliminer la pollution de l'environnement qui peut se répercuter sur la santé du citoyen durant la saison estivale, appuyer les démarches des autorités publiques visant à faire répandre les valeurs de citoyenneté et de civisme notamment chez les jeunes et sensibiliser les différents acteurs de la nécessité de conjuguer les efforts pour préserver la propreté de l'environnement", lit-on dans le communiqué.