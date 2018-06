Ile Maurice: Musée des guerres mondiales - Une fleur au bout du fusil

Réagissant à cette annonce, Cader Kalla, ancien président du MMC, trouve qu'il s'agit d'une «initiative valable». Mais la valeur du projet dépendra de la façon dont ces deux périodes troublées seront présentées. «Il ne suffit pas d'accrocher quelques panneaux et des photos. Il faut recréer une atmosphère. Donner, par exemple, l'impression de ce que c'est que d'être dans des tranchées. On peut aussi diffuser des témoignages d'anciens combattants, qui sont des sources de première main.»

Ce nouveau musée sera placé sous la responsabilité du Mauritius Museums Council (MMC). Celuici gère déjà les musées de Port-Louis - qui est actuellement en rénovation et qui devrait rouvrir ses portes d'ici novembre - et de Mahébourg, ainsi que les musées régionaux.

Si les spécimens marins et terrestres, sans oublier le dodo, resteront au rez-de-chaussée, c'est à l'étage du bâtiment que les autorités souhaitent regrouper des photos officielles, des uniformes, des médailles, des coupures de presse, des livres, des tableaux, entre autres, ayant trait aux événements de 1914-18 et 1939-45. Au Mauritius Ex-Services Trust Fund, l'on indique ne pas avoir de collection d'objets, mais surtout des registres.

Deux en un au musée de Port-Louis. Cela sera possible à La Chaussée, d'ici début 2019. C'est à cette date que le Mauritius Ex-Services Trust Fund, qui existe depuis l'an 2000 et qui relève du ministère des Finances, espère concrétiser le projet de musée des deux guerres mondiales. Ainsi, tous les mardis matin, jusqu'au 10 juillet prochain, le Trust invite ceux qui souhaitent faire don ou vendre des objets liés à ces deux conflits à se manifester.

