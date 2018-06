Congo-Kinshasa: Les œuvres parlent aux Affaires Foncières, Lumeya-Dhu-Maleghi de nouveau primé

C'est le troisième sacre qu'il enregistre. Il faut dire que son tableau de trophées doit avoir accueilli bras ouverts de nouveaux venus.

Après le prix de la Bonne Gouvernance lui décerné par la Dynamique des médias pour la paix et le Développement, le prix Entreprissimo du Meilleur Innovateur Foncier, Lumeya-Dhu-Maleghi vient de décrocher un autre titre de récompense, mercredi 27 juin, des mains de l'Observatoire Africain de la Sanction Positive et Valeurs de Paix pour son travail. Il s'agit du prix «Référence Africaine». Pourquoi a-t-il été gratifié ? Suivez les réponses d'un des organisateurs : "c'est très difficile en deux minutes de résumer le travail du jury que nous avons élaboré pendant plusieurs mois. Mais, je serai bref en disant que c'est une personnalité qui a des grandes valeurs.

C'est quelqu'un qui a le respect de l'homme et en tant qu'homme de foi, il nous a impressionnés parce que c'est un homme de parole attaché aux valeurs. Or, l'objet social de notre organisation, c'est la promotion des valeurs. Comment donc pouvait-il en être autrement quant à notre choix ? Nous ne pouvions pas passer à côté d'un homme d'Etat ayant ces valeurs. Nous n'avons pas fait un couronnement à la cantonade en choisissant plusieurs personnes pour gagner de l'argent, non.

Notre problème, c'est que nous désirons favoriser des valeurs afin que les jeunes puissent les retenir pour un futur radieux. Et, nous recommandons les valeurs de Me Lumeya pour que les jeunes puissent s'attacher aux valeurs positifs qu'il incarne". Voilà ce qu'a confié le Professeur Jacques André Kabwit Muyej, Vice-recteur de l'Université la Paix en Afrique et Docteur Honoris causa de l'Université pour la Paix de Miami Institute aux Etats-Unis, aux prises avec les journalistes.

Il sied de signaler que bien avant Lumeya, l'Observatoire Africain de la Sanction Positive et Valeur de Paix avait couronné le Prophète Simon Kimbangu, le couple présidentiel Joseph et Olive Kabila, Feu Etienne Tshisekedi, le Cardinal Malula, l'ancien Secrétaire Général de l'ONU Koffi Annan et même le Cardinal Malula d'heureuse mémoire.

Mieux que les cris de ses détracteurs, il est clair que les œuvres de Lumeya-Dhu-Maleghi parlent d'eux-mêmes. L'élu de Kikwit s'est cassé pour redresser la barre, témoignent ses proches, en presqu'une année, et refaire l'image de marque du Ministère des Affaires Foncières qu'il chapeaute au sein de l'équipe gouvernementale menée par le Premier Ministre Bruno Tshibala sous l'impulsion de la vision du Chef de l'Etat, Joseph Kabila Kabange. C'est là, la lecture que font plusieurs des prix et trophées qui lui sont décernées par diverses organisations.

Zoom sur le dernier prix

Primé comme référence africaine des valeurs de Paix mercredi passé, Lumeya a été l'un des visages sur lequel des enquêtes ont été faites par des professeurs venus de l'Université de Kinshasa, de l'Université Pédagogique Nationale, de l'Université Protestante du Congo pour sa compétence. La carte Lumeya a coiffé le poteau, apprend-on, pour ses actions menées en vue de transformer son ministère, son sens d'homme d'Etat, son esprit managérial, sa vision, son indépendance et son amour patriotique. Le Commissaire Général de l'OASP, Jacques André Kabwit Muyej, a révélé, en marge d'une interview, les 24 critères du Ministre des Affaires Foncières qui ont poussé le jury à le couronner.

Critérium

Ce professeur a cité le leadership communautaire, la générosité, la solidarité, le perfectionnisme, le sens du devoir, l'esprit de créativité, d'imagination et d'innovation, la promotion des valeurs internes, le détachement vis-à-vis du matérialisme, la bonne gouvernance, la fidélité des engagements vis-à-vis des Hommes et de Dieu, le sens de la responsabilité, la conscience professionnelle, le sens de la discipline, la crédibilité, la rigueur, la compétence, l'intégrité morale, le sens du bien commun, le sens de l'honneur, le sens de justice et d'équité, la simplicité remarquable, l'attachement à la paix et ne jamais trahir le peuple congolais.

Lumeya délie sa langue

En recevant les insignes (Echarpe, diplôme d'honneur) sous les applaudissements frénétiques de la salle remplie comme un œuf par plusieurs personnalités du monde politique, scientifique et religieux, Me Lumeya n'a pas manqué de mots pour exprimer sa joie, sa fierté légitime avec son épouse Lyly Kindomba de mériter ce prix et promis de défendre ses valeurs. Chrétien protestant, le Ministre des Affaires Foncières ne s'est jamais détaché de son Jésus-Christ. Il sait qu'il reste « la Lumière incandescente d'une société qui se recherche, un infatigable bâtisseur et un ouvrier de l'amour du prochain».

Pour cela, il a rappelé que sa vision comme homme politique et homme de foi se résume en l'attachement des valeurs de bonnes gouvernance, de promotion de la paix, de l'Etat de droit, du développement du continent africain et surtout la recherche de la vérité. Il s'est engagé à soutenir cette Organisation à travers un lobbying auprès de ses collègues membres du gouvernement pour trouver solution à leurs différentes préoccupations. Déjà, le Ministre de l'Energie, Ingele Ifoto, a assuré qu'une solution sera vite trouvée au problème de la surfacturation d'électricité que subit l'Hôpital Saint Joseph considéré par l'OASP comme œuvre caritative.

Des témoignages

Dans le lot de témoignages, son collègue et chef de parti, Ingele Ifoto a exprimé les qualités exceptionnelles du lauréat. Pour lui, c'est une grâce d'avoir un collaborateur comme Lumeya. «Il est efficace, humble, visionnaire, loyal, bref c'est un prophète parce qu'il sait lire les événements», explique Ingele sur un ton plein d'émotions. Il a rappelé que Lumeya sait se faire effacer pour laisser triompher la raison. En terminant ses propos, il a laissé exprimer sa joie et fierté pour le prix accordé à l'illustre lauréat. Pour sa part, Jérôme Lubamba, le Directeur de cabinet adjoint, a loué l'esprit managérial du Ministre Lumeya.

Sa méthode de travail, sa dextérité, ses innovations mais surtout la volonté de protéger les veuves et les orphelins, victimes fréquentes de spoliation de leurs parcelles. Le pasteur Jean-Pierre Mimpo, son ami depuis sa tendre enfance, a clôturé le tableau avec un poignant message. Ce serviteur de Dieu a jeté un coup de projecteur sur leur passé commun, mettant en exergue les qualités et valeurs positives qu'il reconnaît en Lumeya. "Déjà à l'époque, il pensait toujours aux pauvres. Les habits qu'on lui offrait par son père, il n'hésitait pas à les donner aux démunis. Il s'est rapproché même des personnes vivant avec handicap en allant étudier dans leur école. Il va sans dire que cette gerbe de témoignages vient conforter l'idée selon laquelle l'Observatoire Africain de la Sanction Positive et Valeurs de Paix n'a pas jeté son dévolu sur une mauvaise pioche.