Afrique: 31ème sommet de l'UA - Voici les sujets cruciaux pour le sommet de Nouakchott

Le Comité des représentants permanents de l'Union africaine (COREP) a entamé, lundi à Nouakchott, les travaux de sa 36ème session ordinaire en prélude à la 33eme session ordinaire du conseil exécutif qui se tient à la veille du 31ème sommet de l'UA.

Cette 36eme session se tient avec la participation des pays membres, dont le Maroc représenté par une délégation conduite par l'ambassadeur, Représentant permanent du Royaume auprès de l'Union africaine, Mohammed Arrouchi.

Les représentants permanents vont débattre plusieurs points inscrits à l'ordre du jour de cette session (25 et 26 juin) portant, entre autres, sur l'adoption de l'ordre du jour et l'organisation des travaux, l'examen des rapports sur les activités du comité des représentants permanents, du rapport du Sous-comité sur la supervision générale et la coordination des questions budgétaires, financières et administratives, les rapports de la commission, des autres organes et des institutions spécialisées de l'UA.

Cette session examinera également le rapport du conseil consultatif africain de l'UA sur la lutte contre la corruption outre l'examen de l'ordre du jour de la 33ème session ordinaire du conseil exécutif (27-29) juin et le projet de l'ordre du jour de la 31eme assemblée ordinaire de la conférence de l'union africaine (1er et 2 juillet) placée sous la thématique "2018 année de combattre la corruption, une option viable pour la transformation de l'Afrique".

La présidente de cette 36ème session du COREP, Hope Tumukunde, Ambassadrice du Rwanda auprès de l'Union africaine, a notamment mis en exergue la coopération et le travail entrepris par les représentants Permanents auprès de l'UA pour développer le système de l'Union, tout en saluant les efforts consentis dans l'élaboration d'un agenda riche prenant en considération toutes les questions économiques, sociales et politiques pour le développement de l'Afrique. Evoquant la thématique du 31ème sommet de l'UA, Hope Tumukunde a salué la décision des Chefs d'Etat et de Gouvernement de consacrer le Sommet de Nouakchott à la lutte contre la corruption en vue d'éradiquer ce phénomène dans le continent.

Dans une intervention lue en son nom à l'ouverture de cette 36ème session du COREP, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a notamment fait part de sa reconnaissance du rôle du COREP saluant au passage son engagement sans relâche et le travail accompli depuis le dernier sommet d'Addis-Abeba.

Le président de la commission africaine a également mis en relief le niveau de la coopération entre la commission et le COREP pour faire avancer l'agenda 2063.

Abordant la réforme de l'Union, le président de la commission africaine a relevé que "la réforme de notre institution rendra l'UA plus efficace".

Moussa Faki Mhamat a par ailleurs déploré les drames de l'immigration clandestine survenus en Méditerranée.