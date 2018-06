Congo-Kinshasa: Valse endiablée !

Que des rendez-vous aux agendas politiques en République Démocratique du Congo. Que des postures coupe-gorges et jusqu'au-boutistes sur l'agora.

Entre-temps, le temps file à vive allure et avec cet écoulement, le théâtre politique congolais livre ses pièces, bien souvent, avec un arrière-goût amer.

La liste de cas à citer peut être récitée avec vivacité quitte à imprimer un rythme endiablé à un décompte des sujets qui comptent pour la nation avec ce sentiment incessant d'un bis repetita en RDC sur non des avancées, mais des couacs causant statu quo. Pas convaincu ? Tenez !

Pour première illustration, le cas des obsèques du lider maximo mérite d'être épinglé. En effet, le vieux Sphinx de Limete qui est passé de vie à trépas depuis le 1er février 2017 mais, jusqu'à ce jour, rien n'est effectif quant à ses obsèques. Il s'est suivi, hélas, une série d'ententes-mésententes entre le trio Gouvernement-Udps-famille biologique sur un sujet qui, culture africaine oblige, ne devait pas loger le diable. A savoir, inhumer un membre de la société qui, plus est, mérite des adieux honorables par la noblesse de l'exemple qu'incarne et incarnera son existence.

Alors que les signaux envoyés depuis le bureau du VPM Mova Henri laissaient espérer des funérailles dignes avant le 30 juin prochain, à une poignée de jours de cette date, les espoirs s'envolent comme les fumées d'une case brûlée. Au-delà de ce désenchantement, pour revenir sur la date indiquée comme limite avant les hommages à Etienne Tshisekedi, comprendre le 30 juin, l'opinion prise entre marteau et enclume par la crise politico-électorale actuelle s'interroge sur les acquis de cette cinquantaine d'années d'indépendance de la RDC. Misère sociale, insécurité et, par-dessus tout, un avenir toujours clair/obscur. Voilà le décor du quotidien de plusieurs congolais malgré le sang versé pour avoir l'indépendance de la Belgique dont mains et pieds, d'ailleurs, n'ont eu de cesse d'intervenir après le 30 juin 1960 sur les affaires du Congo-Kinshasa.

Lumumba et ses colistiers comme ouailles peuvent se retourner dans leurs tombeaux, disent certains, s'ils voyaient l'état de la Nation congolaise présentement. Est-ce exact de le soutenir ? A l'ombre de chaque 30 juin, il est d'habitude de voir les âmes s'exercer à faire le bilan. Exceptionnellement, cette année voulue électorale, les congolais devraient avoir l'occasion de livrer leurs réponses via les urnes. Mais, seulement, le spectre du bis repetita de l'impasse au pays profil à l'horizon avec ses couacs et rendez-vous manqués.

L'Opposition dépassant le niveau du boycott pose des conditions au tandem CENI-Pouvoir avant de mordre à l'hameçon du processus électoral dans sa phase de dépôt des candidatures pour la députation provinciale. Du coté CENI-Pouvoir, le silence résonne. Et, par ailleurs, sur la scène politique, la programmation d'une tripartite est faite pour l'avant date finale d'enregistrement des candidatures. Les partitions politiques se jouent. L'heure de la dernière valse politique vient donc de sonner à l'aube du cap décisif du dépôt des candidatures à la présidentielle.

Cette dernière s'annonce endiablée car les enjeux pousseront les uns et les autres à élever le jeu début et fin juillet avec la déclaration des évêques catholiques, puis le sommet UA à Nouakchott, la tripartite et la publication du rapport HRW sur le Kasaï à Genève ce 2 juillet, le verdict Bemba le 4... , les passages à Kinshasa de Nikki Haley et Antonio Guterres, le speech du Raïs devant le congrès, et Cie. Quoi qu'il en soit, politiciens et lobbyistes devront garder à l'esprit la quête de l'intérêt supérieur de la nation congolaise afin d'éviter un énième rendez-vous manqué.