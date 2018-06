Congo-Kinshasa: 55ème Assemblée plénière de la CENCO - Centre Caritas - Les Evêques clôturent les travaux aujourd'hui !

La Cour suprême de justice s'est déclarée non saisie concernant l'ancien gouverneur du Katanga… Plus »

Le presque faux départ de l'appel à candidature pour la députation provinciale pose déjà le décor de ce que redoutaient les Evêques catholiques puisque, visiblement, ils n'ont pas été entendus. Ainsi, appert-il qu'avec la perspective de reprise des actions du CLC en juillet, et la série de rendez-vous politiques, du sommet de l'UA de Nouakchott au speech attendu du Président Kabila, ce 20 juillet au plus tard, aux passages de Nikki Haley et du tandem Moussa Faki-Antonio Guterres, par la sagesse et l'esprit de conciliation qui les caractérisent, les Archevêques membres de la CENCO s'exerceront à jeter un coup de projecteur sur la meilleur voie à suivre pour une sortie de crise en RDC.

Loin de vouloir sonder le secret de Dieu, il faudra dire assez aisément que le fruit de ces assises ne peut tomber loin de l'arbre des idées exprimées depuis des lustres. Pour rappel, dans la dernière déclaration, les pères de l'Eglise avaient appelé à la mise en vigueur des préalables à des bonnes élections et au climat de confiance entre politiques et électeurs. Cela, de sorte que le cap de la convocation du corps électoral passe sans accroc.

