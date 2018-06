Congo-Kinshasa: Affaire des mercenaires - La Cour de cassation renvoie Katumbi au 3 octobre 2018

l'Américain Darry Lewis. Pourtant, la Cour de Cassation lui avait parvenir un mandat de comparution, en qualité de témoin principal, procès de Katumbi. On rappelle qu'en 2016, Darry Lewis se dans le lot des employés arrêtés à la résidence de Moïse Katumbi Lubumbashi, transférés à Kinshasa et accusés d'être ses complices son plan de déstabilisation des institutions de la République. à la suite des pressions américaines sur Kinshasa et expulsé vers pays d'origine, le précité semble décidé à venir donner la preuve son innocence devant la justice congolaise. Pourquoi l'a-t-on de venir comparaître ? Mystère.

Après la décision de renvoi, les cadres et militants des politiques affiliés à l'Ensemble, la plate-forme du prévenu, nombreux à la Cour de cassation, qui siégeait dans les locaux de défunte Cour suprême de justice, ont manifesté bruyamment leur à leur leader. Bien que strictement symbolique, cette « victoire » a été comptabilisé comme un point positif pour la suite l'affaire. On a reconnu, parmi les fidèles alliés de Moïse Katumbi, des acteurs politiques tels que Christophe Lutundula, Jean- Ewanga, Paul Claudel Lubaya, Jean-Claude Vuemba, Moise Moni Della,

Par conséquent, cette haute cour s'est déclarée non saisie et la régularisation de la procédure. Compte tenu de ce constat, l'affaire a été renvoyée au 03 octobre 2018.

A l'audience d'hier mercredi 27 juin 2018 à la Cour de cassation, la commune de la Gombe, ses avocats ont soulevé un vice de et démontré, par la voix du Bâtonnier Mukendi wa Mulumba, que client, accusé de recrutement de mercenaires et d'atteinte à la de l'Etat, n'a pas été atteint par l'exploit de justice lui destiné.

