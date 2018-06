Ile Maurice: Trianon Shopping Park - Environ 90 employés de Shoprite sur le pavé

Cette situation fait suite à la résiliation du bail de l'enseigne en avril dernier. Le gérant du Trianon Shopping Park, Highway Properties Ltd avait fait parvenir une lettre en ce sens le 21 avril à tous les locataires du centre commercial, magasins et fast-food y compris. Une décision qui est intervenue après l'incendie qui a éclaté, le 12 novembre 2017, dans un entrepôt, causant la mort de Dineshwar Domah.

Ils ne savent plus à quel saint se vouer. Environ 90 employés dont des managers et supervisors de la compagnie Shoprite Mauritius ont reçu leur feuille de route ce jeudi 28 juin. En colère et attristés par cette situation inattendue, ils se demandent comment ils retrouveront un autre emploi pour subvenir aux besoins de leurs familles. De plus, affirment ces employés, ils n'ont reçu aucune lettre de recommandation.

