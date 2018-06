Ile Maurice: MK - Hausse salariale de 10 % pour le personnel au sol

Les négociations salariales auront duré un peu moins de six mois. Et mercredi soir 27 juin, la direction et l'Intersyndicale d'Air Mauritius ont signé un accord. Le personnel qui s'occupe des opérations au sol, la maintenance et le back-office obtiendront une hausse de 10 %.

Cet accord, qui concerne l'Air Mauritius Staff Association (AMSA), l'Union of Employees Air Mauritius Ltd (UEAML) et la Pilot Transport Employees Union (PTEU), est accompagné d'une série de conditions. Entre autres, trouver une solution équitable concernant la pension, plus précisément le «defined Benefits Scheme.»

Il s'agit d'un plan où l'entreprise contribue à hauteur de 40 % du salaire de l'employé au plan de pension. Autres conditions : accroître la productivité et revoir le recrutement.

Si cet accord, qui devait être signé en 2015, a pu voir le jour, il reste encore à trouver des arrangements avec les deux syndicats regroupant les pilotes et les ingénieurs, respectivement, ainsi que celui de l'équipage.