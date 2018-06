Congo-Kinshasa: Jubilé d'or au Diocèse de Boma - Hilaire Ngoma et Angélique Mombo fêtent leurs 50 ans de fidélité conjugale

Papa Hilaire Ngoma Panga et maman Angélique Ntedika Mombo totalisent cinquante ans, jour pour jour, de fidélité conjugale.

La cérémonie solennelle de remise de diplôme du jubilé des nonces par Son Excellence Mgr. Cyprien Mbuka, Evêque du Diocèse de Boma a eu lieu, dimanche 24 juin 2018, en la paroisse Temvo, dans le sous poste de Patu, situé à cheval de la route Boma-Tshela à 56 Km. C'est en présence d'une foule en liesse, débordante d'éphorie que la manifestation haute en couleurs s'est déroulée.

Parmi les convives, il y a eu l'Administrateur du territoire de Lukula, le Chef de secteur de Patu, les prêtres, religieuses et religieux, amis et connaissances ainsi que les membres des familles (enfants, petits enfants, arrières petits-enfants, frères et sœurs) venus de Kinshasa, de l'Angola, de Boma, Tshela, du Mayombe (Kakongo et Mbata Benge). Une présence remarquable et historique à cette manifestation grandiose: le couple Lema qui découvre la cité féérique de Patu pour la toute première fois.

Il convient de rappeler que deux autres couples ayant totalisé, chacun, 30 et 25 ans de vie commune ont, eux aussi, bénéficié des diplômes jubilaires. Il s'agit de couples Eugène Ndambi et Balthazar. Dans son homélie, l'Evêque Cyprien Mbuka a axé son intervention sur la vie de Saint Jean Baptiste dont l'anniversaire était célébré ce même jour de dimanche. Ainsi, a-t-il invité ses fidèles à imiter l'exemple de Jean Baptiste le précurseur, lui qui a été appelé et envoyé a si bien accompli la mission que le Seigneur Dieu Tout-Puissant lui a confié. Et de renchérir, qu'il faille toujours avoir le goût de mieux faire pour plaire aux autres.

Pour revenir au couple, force est de reconnaître que la vie de ce couple est tout un symbole. C'est toute une histoire qui mérite d'être racontée aux jeunes générations présentes et futures. Le mariage n'est pas qu'une vie en rose car, il y a naturellement le haut et le bas. C'est une vie parfois d'acrobatie ou d'épine. Ça fait aussi la beauté du mariage. Cette vie n'est pas loin d'un navire battant pavillon les eaux du fleuve Congo. Dans son (navire) parcours, il rencontre toutes sortes d'obstacles: courants marins, tourbillons, sables, roches qui peuvent perforer l'engin si le capitaine n'est pas avisé.

Si l'on n'y prend garde, le bateau peut faire naufrage. Le couple Hilaire Ngoma a connu toutes sortes d'épreuves de feu. Mais, il ne s'est pas ébranlé. Il a marché sur le fil d'une aiguille sans que celui-ci ne se coupe en deux. Il a marché sur l'épais d'une lame à rasoir sans se blesser. C'est donc un exemple à suivre pour les jeunes qui aspirent au mariage. Par contre, il est recommandé à l'heureux couple de pérenniser la flamme qu'il vient de raviver à l'occasion de ces 50 ans de fidélité conjugale. Et ce, jusqu'à ce que la mort les sépare.

Prenant la parole, le représentant des jubilaires Hilaire Ngoma Panga a remercié de vive voix l'Evêque Mbuka d'avoir sacrifié ses multiples occupations pour les honorer de sa présence. Par ailleurs, il a insisté pour que plusieurs couples ayant totalisé 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 ans et plus puissent emboîter les pas. Et ceux qui vivent encore en union libre, de se signaler pour contracter le mariage religieux. C'est tout cela qui contribuerait à ce que Patu ait le statut d'une paroisse.

A son tour, le président du sous poste de la paroisse de Patu, a plaidé au nom de tous les fidèles pour que Patu soit désormais une paroisse à l'instar de Lwangu, Sioni, Lukula et Nlemba. Réponse du berger à la bergère, l'Evêque Mbuka n'y trouve aucun inconvénient de hisser Patu au rang d'une paroisse mais, à la seule condition, pour ne pas frustrer ceux pour qui, on va amputer un grand nombre des fidèles, qu'il y ait une entente mutuelle avec Temvo, Patu et Nlemba.

L'événement fut clôturé par une soirée des réjouissances et la remise des cadeaux dans l'enceinte du Couvent des frères.