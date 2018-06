Madagascar: Cour Suprême - Ranary Rakotonavalona limogé

Changements. Le Conseil des ministres d'hier a donc nommé Andriatianarivelo René José comme nouveau Procureur général près de la Cour Suprême (PGCS). Le sort de Ranary Rakotonavalona Robertson n'est pas le seul qui a été fixé hier à Iavoloha. Le président du Conseil d'Etat a été limogé également Il est remplacé par Ratovonelimalala Denis. Par ailleurs, le nouveau commissaire général de la loi près du Conseil d'Etat et le nouveau commissaire général du Trésor Public près la Cour des Comptes ont été nommés hier. Il s'agit respectivement de Rakotomandimby Benjamin Alexis et Herison Olivier Andriantsoa. Bref, la nouvelle ministre de la Justice Harimisa Noro Vololona enclenche les changements au sein de son département.

