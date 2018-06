Madagascar: DGI - Renforcement des capacités pour une soixantaine de vérificateurs

La formation vise à remettre à niveau les agents impliqués dans le contrôle fiscal

Une formation sur le contrôle fiscal se tient depuis le 25 juin dernier jusqu'au 6 juillet prochain à l'Immeuble Tana 2000 à Ankorondrano.

« Renforcement des capacités des vérificateurs sur la connaissance des techniques d'investigation ; Analyse préalable et détermination des axes du contrôle ; Analyse critique de la comptabilité, règles de procédures, comportement lors du contrôle, qualité rédactionnelle des pièces de procédure ». Tels sont les objectifs de la formation sur le contrôle fiscal organisée par la Direction Générale des Impôts (DGI) avec le soutien financier du projet PAGI (Programme d'Appui à la Gouvernance Institutionnelle) à travers la composante 1 « Amélioration de la mobilisation des ressources publiques et systèmes de contrôle ».

Deux experts français. A cette occasion, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) en France a dépêché à Tana, Guyot Claude Jean, Inspecteur principal des Finances Publiques, responsable de Brigade au sein de la Direction régionale de contrôle fiscal Sud Pyrénées ; et Raynaud François, Inspecteur principal à la Direction régionale de contrôle fiscal sur le site de Carcasonne-Narbonne. Les deux experts français sont là non seulement pour parfaire les techniques et pratiques en matière de contrôle fiscal, mais aussi pour des échanges d'expérience.

Remise à niveau. Des cadres de la DGI participent à cette formation destinée à une soixantaine d'agents vérificateurs. Et ce, dans le cadre de la remise à niveau de son organisation et de ses moyens en matière de contrôle fiscal. Un plan d'amélioration programmé par la DGI qui porte principalement sur le renforcement du service de la recherche, afin de lutter plus efficacement contre les fraudes les plus graves d'une part, et élargir l'assiette fiscale d'autre part. Le plan de formation comporte notamment des actions de sensibilisation à la déontologie, le rappel des règles de procédures et de reporting à l'administration centrale, ainsi que des actions de formation sur des sujets à forte technicité.

Harcèlement fiscal. La formation vise à remettre à niveau l'ensemble des agents impliqués dans le contrôle fiscal sur les procédures de contrôle et les techniques d'investigation sur place. L'amélioration de la qualité juridique des redressements et du comportement des agents pendant les opérations de contrôle, contribuera à lutter contre le sentiment de « harcèlement fiscal » des opérateurs, et à améliorer le climat des affaires. L'amélioration de la qualité des contrôles fiscaux contribuera aussi et surtout, à l'augmentation des recettes et à la crédibilité de la DGI à lutter contre les fraudes.