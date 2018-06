Madagascar: THB Ligue des champions - Elgeco Plus et JET Mada font la course en tête !

La jeune équipe de JET Mada entend réaliser une belle saison cette année

La situation se décante dans les différents sites de la THB Ligue des champions puisque les trois qualifiés de chaque groupe sont en train de se dessiner.

Hier encore et dans un stade Vélodrome d'Antsirabe qui ne se désemplit pas, JET Mada vient de remettre à sa place le FC AZ en s'imposant par 3 buts à 1.

La hargne de JET Mada. Jusqu'à hier en tout cas, le FC AZ d'Ambositra a montré un visage séduisant et que tout le monde le donnait favori pour la troisième place qualificative. Mais ce n'était sans compter la hargne de JET Mada et d'Elgeco Plus qui ne lâchaient rien.

Ce dernier a profité de la journée d'hier pour enfoncer un peu plus le FC Olympique Menabe battu à plate couture sur un score de 3 buts à 0. Elgeco Plus jouait pourtant sans son stratège Dino, victime d'une luxation de l'avant-bras lors du match de dimanche contre JET Mada.

A Tsiroanomandidy, l'Ajesaia s'offrait une troisième victoire face au MTM Maintirano par 2 buts à 0. C'est presque une certitude que l'équipe de Jasmina Ravelonarivo ira au tour suivant tout comme le FCA qui a remporté hier, une précieuse victoire devant un concurrent direct à la qualification, notamment le FCA.

A Mahajanga, on connaît déjà les deux qualifiés pour les seconds matches de groupe avec la CNaPS Sport qui a atomisé le FC Iharana par 7 buts à 0. C'est par ce même score que le FC Metal a battu le FC Maeva. Une très bonne opération puisque Fosa Juniors a dicté sa loi au TAM Port Bergé pour cette bataille pour la troisième place.

A Toliara, le 3FB est certain d'aller au tour suivant. Mais ce sera tout car la lutte reste serrée pour les quatre autres clubs en lice, et qu'il va falloir attendre la cinquième journée de dimanche pour être fixé sur ce groupe pourtant connu pour être le plus facile.