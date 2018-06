Madagascar: Projet Volobe - Deux nouveaux acteurs de référence

Le projet Volobe avance à grand pas. Lors de sa participation à l'African Energy Forum qui fête actuellement ses 20 années d'existence, la Compagnie Générale d'Hydroélectricité de Volobe (CGHV) a fait une présentation de ce grand projet énergétique.

Grand chantier. Développé par Jovena, du groupe Axian, ainsi que sa filiale CGHV, le projet Volobe qui se situe à Toamasina est une production hydraulique « verte », avec une puissance de 120MW et une production de 720 GWh/an. Il permettra dès 2022 de passer de la production d'électricité à base de diesel ou de fuel lourd, à l'hydroélectricité et générera ainsi de substantielles économies pour les coûts de production de la JIRAMA. Le projet Volobe renforcera également la production disponible dans la région de Tamatave. « Avec plus de 300M€ d'investissements dans les travaux dès 2019, la région d'Atsinanana percevra les bénéfices d'un grand chantier avec des retombées locales pendant près de quatre années. Une attention particulière sera apportée en amont et tout au long du projet afin de diminuer les effets des travaux sur l'environnement et les populations locales » précise un communiqué du groupe Axian qui vient de franchir une étape importante dans la concrétisation de ce projet d'envergure.

Projet ambitieux. En effet, CGHV, la filiale du groupe annonce la signature d'un Mémorandum of Understanding (MoU) avec deux nouveaux acteurs de référence pour le projet Volobe. Ce mémorandum d'entente est la première étape pour l'entrée en lice de deux nouveaux acteurs majeurs du projet. Il s'agit, en l'occurrence SNPower et d'Africa 50, une plateforme d'investissements dédiée aux infrastructures. Sous l'impulsion de la Banque Africaine de Développement (BAD), Africa 50 regroupe 25 pays Africains dans son actionnariat, dont Madagascar et SN Power qui est une société norvégienne spécialisée dans le développement et l'exploitation de centrales hydroélectriques. Ces acteurs apporteront leur savoir-faire mondial et leur expertise à la réussite de ce projet ambitieux pour Madagascar. Le projet avance à grand pas puisque dans les prochaines semaines, les différents partenaires de la CGHV se réuniront afin de négocier un contrat d'achat d'électricité, ainsi qu'un contrat de concession avec le Ministère de l'Energie et des Hydrocarbures (MEH) et la JIRAMA.