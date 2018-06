Madagascar: Défi sportif - Ketrika, une plate-forme de jeu mise en ligne

Espace virtuel de jeu, Ketrika.com est avant tout, un loisir offert au public de la grande toile. L'interface lance un véritable défi sportif basé sur une mise sous forme de jetons symboliques par le mobile money.

Récemment créé, le jeu est déjà opérationnel par une simple inscription sur ketrika.com. Des internautes commencent déjà à s'y retrouver, histoire de pimenter la compétition mondiale de football en lançant leur mise sur leur équipe favori. « Il n'y a aucun déplacement à faire. Il suffit juste de s'inscrire au site et puis, utiliser le mobilebanking pour acheter des jetons et valider son équipe » a expliqué le fondateur de la plate-forme, la première du genre dans le virtuel malgache. Les utilisateurs peuvent s'échanger de message avant de concrétiser le défi. « Il n'y a rien de lucratif pour l'instant, nous visons juste à imprégner les internautes que la technologie numérique est aussi fait pour le loisir et le duel en ligne », a continué notre interlocuteur.

Le jeton symbolique de cent ariary prouve d'ailleurs que l'essentiel de la plate-forme est loin d'être sa rentabilité financière non comme le système des bookmakers. Concernant le mondial du ballon rond, les internautes auront à placer leurs jetons en choisissant sur quelques rubriques : le score, l'équipe, la possession de balle, le nombre de corners et de tirs cadrés/non cadrés. Une fois que la mise est activée (valable du début à la fin du match), ou encore lorsque la personne aura trouvé un concurrent, son compte sera automatiquement crédité de la valeur du jeton une fois qu'il aura gagné. Sur le même site de ketrika.com, un bon plan de vente en ligne est aussi proposé.

Il y est possible de faire son shopping en ligne à travers la valeur du jeton encaissé. Des produits informatiques et technologiques y sont particulièrement proposés. Le concept est lancé par BICI, une société spécialisée dans le développement informatique. Le cap de 20.000 joueurs est attendu et fixé comme objectif de l'année.