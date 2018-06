Nigeria: Le Nigeria si près...

Le quatrième des cinq représentants africains n'a pas survécu à la furie de l'Argentine mardi soir à Saint Pétersbourg.

Après l'élimination de la Tunisie, de l'Egypte et du Maroc, le Nigeria est aussi passé à la trappe mardi soir au stade de Saint-Pétersbourg. A cause de sa défaite (1-2) face à l'Argentine. C'est d'ailleurs à quatre minutes de la fin du match que les Argentins ont définitivement pris le large grâce à un but de Marcos Rojo.

Arrivée à la troisième journée avec un seul point, l'Argentine ne pouvait que tout donner pour ne pas être éliminée dans cette phase de poule. Une situation inimaginable au moment où la compétition démarre. Malheureusement, le Nigeria aura eu du mal à gérer cette fin de rencontre. Les Super Eagles terminent à la troisième place avec trois points.

Dans l'autre affiche du groupe D, la Croatie a dominé l'Islande 2-1. Grâce à ses trois victoires, elle occupe la première position avec 9 points. L'Argentine arrive en deuxième position avec 4 points. L'Islande est dernière avec un seul point. Un peu plus tôt, la France et le Danemark s'étaient séparés sur un score de parité 0-0.

Tandis que le Pérou obtenait une victoire pour l'honneur contre l'Australie : 2-0. Ce sont donc la France [Ndlr. 1er avec 7 points] et le Danemark [Ndlr. 2e avec 5 points], qui tirent leur épingle du jeu dans la poule C. Alors que le Perou occupe la troisième place avec trois points et l'Australie est dernière avec son unique point.

Les huitièmes de finale issues de ces deux poules se présentent ainsi qu'il suit : France-Argentine, le 30 juin au Kazan Arena et Croatie-Danemark, le lendemain au stade de Nijni Novgorod. Des affiches qui s'annoncent très disputées.

Malgré une grosse crise dans la tanière, l'Albiceleste réussira-t-elle à se qualifier pour les quarts de finale devant une sélection nationale de France qui avance sans vraiment convaincre ? L'agréable surprise qu'est la Croatie confortera-t-elle sa volonté d'aller le plus loin possible dans ce tournoi ? On le saura ce week-end.