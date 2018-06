Algérie: Hattab remet des diplômes à 9 étudiants maliens sortis des instituts de sport algériens

Alger — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a remis mercredi au siège du ministère, des diplômes à 9 étudiants maliens qui ont suivi des cours dans trois instituts de formation algériens dans les disciplines de football et d'athlétisme en présence du Consul malien à Alger.

Les 9 étudiants maliens promus parmi les 60 autres étudiants, ont obtenu des diplômes dans les disciplines de football et d'athlétisme durant la période allant de 2014 à 2018, en tant que conseillers et éducateurs sortis des instituts de sport de Dely Ibrahim, d'Ain Benian et de Constantine.

Le ministre a déclaré que "le groupe promu aujourd'hui est le fruit du mémorandum de coopération conclu entre l'Algérie et le Mali le 1er octobre 2014 relatif à l'octroi de 60 bourses d'études au niveau des trois instituts de sport algériens relevant du secteur de la jeunesse et des sports".

"Cette distinction est une opportunité à travers laquelle nous voulons s'enquérir des conditions dans lesquelles les étudiants maliens ont passé leurs études en Algérie ... nous avons constaté qu'elles étaient marquées par une acquisition intense et riche dans le domaine des sciences du sport", a-t-il fait savoir.

Le ministre a exprimé son souhait de "voir les étudiants promus transmettre leurs connaissances en faveur du secteur de la jeunesse et des sports de leur pays frère", tout en leur réitérant souhaitant "réussite et succès dans leur carrière professionnelle".

De son côté, l'étudiant malien Maiga Yahia Jabril a indiqué que la période consacrée à cette formation était riche après avoir appris beaucoup de connaissances et de techniques dans le domaine du sport. Il a remercié, à ce propos, l'Etat algérien pour les bourses d'études octroyées à eux et la formation dispensée par le ministère de la jeunesse et des sports.