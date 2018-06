Tunisie: Djerba-Municipales 2018 - Prédominance Ennahdha dans les trois mairies de l'île

Médenine — L'installation des conseils municipaux dans les trois mairies de l'île de Djerba s'est achevée, mercredi soir. Les présidents des listes d'Ennahdha ont été élus maire des trois municipalités : Houmet Souk, Midoun et Ajim.

Hassine Jerad (Ennahdha) a remporté le poste de maire de Djerba Houmt Souk, avec 24 voix sur 30, contre 5 voix pour le candidat de la liste indépendante Al Ain (l'œil), Mourad Bouaziz, et un bulletin nul. Amel Karouiya (Union civile), Haithem Hamrouni (Nidaa Tounès) Faouzi Bou Saffara (liste indépendante « Djerba : une autre vision ») et Houda Riahi (Harak Tounes Al Irada) ont été élus respectivement premier, deuxième, troisième et quatrième vice-présidents.

Ridha Ben Younes (Ennahdha) a été élu maire de Djerba-Midoun. Il était seul candidat à ce poste. Ahlam Ben Thayer (liste indépendante « l'Epoir ») a été élue première vice-présidente. Lassaad Hajjem et Mounira Guellata (Ennahdha) élus respectivement deuxième et troisième vice-présidents et Anouar Bouchamia (Harak Tounes Al Irada), quatrième vice-président.

Alors que la mairie de Djerba-Ajim a échu à Chahrazad Laghouan (Ennahdha), avec 11 voix sur 18, contre 7 voix pour la candidate de Nidaa Tounes, Naima Mezdari.

L'élection des maires dans les trois municipalités s'est déroulée, normalement, sauf que l'élection des deux vice-présidents du conseil municipal de Djerba Ajim, deux candidats d'Ennahdha, Salah ouderni et Amani Ben Mimoun, a connu des désaccords avec les candidats de Nidaa Tounes et de la liste indépendante Wifak qui proposaient d'élire quatre vice-présidents au lieu de deux. Pour les candidats de Wifak ce désaccord est un indicateur d'exclusion.