Tunisie: Ne pas rentrer bredouilles !

Avec quel moral?

On se demande maintenant comment nos internationaux vont aborder ce match face au Panama. Avec quel moral au juste. Les joueurs répondront-ils aux attentes des supporters et remporteront-ils une victoire pour l'honneur ? Difficile de répondre d'autant que la sélection du Panama sera plus motivée que celle de la Tunisie. Notre sélection nationale est lessivée mentalement et physiquement. Nabil Maâloul aura du mal ce soir à aligner un onze avide de rachat et capable de gagner au moins un match. La capacité de réaction est importante. Ne soyons donc pas ridicules. Nous savons qu'il est difficile de se relever après deux échecs. Lionel Messi en sait aussi quelque chose. Il a failli lâcher ses coéquipiers après la cuisante défaite de l'Argentine contre la Croatie avant de revenir sur sa décision. La suite, on la connaît.

Messi a été impérial face au Nigeria et a marqué le premier but. Nous espérons voir nos joueurs réagir de la sorte. Auront-ils la force de caractère nécessaire pour parvenir à leur fin? Telle est la question. Pour ce dernier match du parcours russe, il ne s'agit surtout pas de parler de tactique à adopter. Le sélectionneur national va certainement compter sur quelques joueurs qui n'ont pas eu la chance de disputer les deux premières rencontres du Mondial face à l'Angleterre et à la Belgique. Du coup, on pourrait voir à l'œuvre les Ben Amor, Saber Khelifa, Srarfi, Oussama Haddadi et peut-être Chaâlali.

Tous ces joueurs peuvent donner une nouvelle âme à la sélection nationale. Pourvu qu'ils aient le mental pour. L'équipe de Tunisie a les moyens de gagner ce match et ne pas rentrer bredouille de Russie, même si une éventuelle victoire ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Aux joueurs de rectifier le tir même si le moral n'y est pas.