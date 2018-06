Tunisie: Nabil Maâloul - «Il y aura des changements !»

Moez Ben Cherifia débarque en Russie

La Fédération tunisienne de football a annoncé que, suite à la blessure de Farouk Ben Mustapha, le staff technique national a décidé de convoquer Moez Ben Cherifia. Le portier de l'Espérance Sportive de Tunis attendra, tout de même, le feu vert de la Fifa pour pouvoir renforcer l'équipe face au Panama. La FTF a fait savoir qu'elle s'est appuyée sur l'article 55 dans sa demande.

Pas de rupture des ligaments croisés pour Ben Mustapha

Le portier de la sélection tunisienne, Farouk Ben Mustapha, s'est blessé au niveau du genou lors de la séance d'entraînement de mardi. Selon le médecin des «Aigles de Carthage», il ne souffre pas d'une rupture des ligaments croisés mais d'un étirement du ligament antérieur. Il observera un repos de dix jours.

Billets des stades : les Tunisiens ne figurent pas dans le Top 20

La Fifa a publié le Top 20 des pays qui ont acheté le plus de billets lors du Mondial russe. Environ 2,6 millions de billets ont été alloués lors de cette compétition.

Les Russes sont, bien évidemment, les plus représentés dans les stades. Les Etats-Unis, alors que leur sélection ne participe pas au Mondial, figurent au 2e rang devant le Brésil.

Surprise! La Tunisie ne figue même pas dans cette liste. Chose qui a étonné les Tunisiens surtout après l'afflux des supporters tunisiens lors du match contre la Belgique.

Il est donc légitime de se demander comment les 15 mille supporters tunisiens présents en Russie se sont procuré des billets.

La réponse est claire. Un grand nombre parmi eux sont des résidents à l'étranger qui ont acheté leurs billets à partir des pays où ils vivent en plus d'un millier de résidents en Russie.

145 passagers tunisiens bloqués à Moscou!

De nombreux supporters tunisiens ayant assisté aux matches de l'équipe nationale de football lors du Mondial en Russie ont eu la désagréable surprise de se retrouver bloqués en début de semaine à l'aéroport de Moscou en raison d'un retard de 15 heures de l'avion Tunisair qui devait assurer leur retour à Tunis.

Ce retard est dû à des raisons techniques selon un communiqué de la compagnie nationale qui précise que sur les cinq vols programmés, quatre sont déjà arrivés à Tunis lundi matin.

Mohamed Ali Chihi, ambassadeur de Tunisie à Moscou, a indiqué à l'envoyé spécial de l'agence Tunis Afrique Presse que 145 passagers tunisiens ont eu, lundi matin, la désagréable surprise de se retrouver bloqués dans la salle d'embarquement à cause du retard de l'avion de Tunisair.

Il a ajouté que l'ambassade a mis en place une cellule de crise pour le suivi de la situation et apporter toute l'aide necéssaire aux passagers, précisant à ce propos que des chambres d'hôtel leur ont été réservées afin qu'ils puissent se reposer jusqu'à l'arrivée de l'avion qui les transportera à Tunis. «Nous sommes en contact permanent avec le ministère du Transport et la compagnie Tunisair pour essayer de résoudre ce problème, et nous faisons de notre mieux pour fournir toute l'aide nécessaire à nos concitoyens.

Les conditions psychologiques des voyageurs sont difficiles et nous avons même conduit une dame à une clinique après qu'elle s'est soit évanouie à cause du stress et de la fatigue.