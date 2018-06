Tunisie: Des mécanismes novateurs

Intervenant à l'ouverture du forum annuel du club sur le thème «le rôle des banques africaines dans l'intégration du continent», elle a précisé : «L'événement est une formidable occasion pour appuyer les banques et les entreprises africaines et encourager leur ouverture sur de nouveaux horizons, de nouvelles opportunités et une nouvelle coopération sud-sud».

Partage et renforcement des expériences

«C'est aussi une occasion pour proposer des moyens et mécanismes novateurs pour un partage des expériences et le renforcement de la coopération sud-sud», a-t-elle dit, soulignant que le traité de libre-échange continental africain lancé en mars 2018 et signé par 44 pays africains est un défi important dont la mise en œuvre effective nécessitera, sans doute, des financements adaptés et innovants mais également des solutions africaines. Quant à la bancarisation et l'accès aux services financiers, ils représentent une priorité absolue.

De son côté, le vice-président du Club, Habib Karaouli, a confirmé que les banques et les établissements financiers sont un vecteur essentiel de l'intégration du continent africain. «Ce sont ces institutions qui facilitent les transactions, financent et favorisent le partenariat et veillent à la réalisation d'un développement durable conçu sur le long terme», a-t-il déclaré. Pour les banques tunisiennes, Karaouli a avancé qu'il faut de la volonté et un peu de souffle afin que les banques puissent profiter des opportunités offertes et assurer leurs implantations sur le continent africain.

Le président de l'Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF), Ahmed Karam, a confirmé, de son côté, la forte volonté des banques tunisiennes à s'implanter dans les pays africains, mais a déploré le manque des ressources financières importantes, de partenaires et de relations diplomatiques solides.

Au programme du forum d'été du club des dirigeants de banques et d'établissement de crédit, figurent des panels de discussions, des séances de networking et des rencontres bilatérales (B2B) ainsi que des exposés sur des expériences de banques africaines. Les débats sont axés autour de thématiques variées, dont le rôle des institutions de financement, du régime de change ainsi que des institutions dans la consolidation de l'intégration africaine.

Créé en janvier 1989 à Lomé capitale du Togo, le club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique est une association à but non lucratif réunissant l'Etat-major des banques africaines, les présidents et vice-présidents, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints. Sa mission est de satisfaire les besoins d'information et de formation de ses membres et aussi de susciter et faciliter la réflexion des banquiers africains sur les objectifs à atteindre et sur les moyens à mettre en œuvre.